Plinoinstalater objasnio koji su bojleri potencijalno opasni

VAŽNI SAVJETI /

Velika tragedija u ponedjeljak ujutro u Zaprešiću.

U kući u mjestu Luka pronađeno je beživotno tijelo žene koja je, sumnja se, preminula od trovanja ugljikovim monoksidom, dok je dvojici članova obitelji liječnička pomoć pružena na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije.

Sve okolnosti se utvrđuju, očevid je za današnji gotov, ali kako doznaje RTL Danas, nastavit će se u utorak ujutro. Prema prvim informacijama, najvjerojatnije je do došlo do trovanja od ugljikovog monoksida i to vrlo vjerojatno zbog kvara ili zbog neispravnog plinskog bojlera.

Ovo je jako dobro upozorenje za sve građane da dobro obrate pozornost na plinske bojlere, da ih redovito održavaju i da se pobrinu da je ventilacija dobra u prostorima gdje se nalaze. Više o temi razgovarali smo s plinoinstalaterom Nenadom Kuzmanom, kojeg smo pitali koji su najčešći uzroci trovanja. "Najčešći uzroci trovanja su kada se starom plinskom atmosferskom bojleru onemogući dobava zraka - to je najčešći uzrok monoksida u prostoru", govori Kuzman.

Cijeli razgovor pogledajte u videu