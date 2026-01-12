FREEMAIL
PREBACUJE SE LOPTICA /

Je li moguć dogovor oko predsjednika Vrhonvog i sudaca Ustavnog suda?

Vrh HDZ-a okuplja se u ponedjeljak poslijepodne. U fokusu će, osim posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea biti i pripreme za početak proljetnog zasjedanja Sabora. 

Čeka se rasplet situacije oko izbora predsjednika Vrhovnog i sudaca Ustavnog suda. Izjava premijera Andreja Plenkovića da će vladajuća većina izabrati čelnika Vrhovnog suda jedino u slučaju ako će moći birati i dva od tri preostala ustavna suca, naišla je na oštre reakcije u javnosti.

12.1.2026.
17:03
RTL Danas
Vrhovni SudUstavni SudPredsjednik
