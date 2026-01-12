Plenković svojim smislom za humor oborio glavnog tajnika NATO-a s nogu: Evo što je rekao

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MORATE POGLEDATI /

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se jutros s glavnim tajnikom Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) Markom Rutteom, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj.

Premijer Plenković i glavni tajnik Rutte susret su započeli programom u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu gdje su obišli avion Rafalea, besposadne letjelice Bayraktar i UH -60M Black Hawk helikoptera.

Nakon što su obišli Black Hawk helikopter, Plenković je nasmijao Ruttea dok je rekao "Poanta je da se ne dogodi Black Hawk Down...", referirajući se na film Pad crnog jastreba, snimljenog prema istinitom događaju.

Reakciju glavnog tajnika Ruttea pogledajte u videu.