U hrvatskom gradu zabilježeni slučajevi šuge: Važno je da se ne pojavi u školama i vrtićima

U Dubrovniku su se pojavili slučajevi svraba (šuge), što je potaknulo zdravstvene djelatnike da informiraju vrtiće, kako bi se roditelji i šira javnost upoznali sa simptomima, načinom prijenosa i mjeramama prevencije, piše Dubrovački dnevnik.

Prema dermatologu koji je obavijestio dubrovačke vrtiće, u gradu je zabilježeno nekoliko slučajeva ove zarazne kožne bolesti, no u samom vrtiću zasad nema prijavljenih oboljenja. Iz vrtića naglašavaju da je važno osvijestiti roditelje jer se šuga lako prenosi, osobito u kolektivima kao što su dječji vrtići i škole.

Podaci iz Zavoda za javno zdravstvo dubrovačko-neretvanske županije pokazuju da se u Hrvatskoj godišnje prijavi ispod tisuću novooboljelih od svraba, dok se u Dubrovačkoj županiji zabilježi 50 do 100 slučajeva godišnje.

Što je svrab?

Svrab ili šuga je zarazna bolest kože popraćena neugodnim svrabom i crvenkastim promjenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja pod nazivom Sarcoptes scabiei var. hominis, okrugli, mali, često oku nevidljiv člankonožac prilagođen parazitskom načinu življenja na koži čovjeka. Lako se prenosi s čovjeka na čovjeka izravnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odjevnih premeta, posteljine ili ručnika zaražene osobe.

Gravidne ženke grinje ulaze u vanjski sloj epidermisa kože (rožnati sloj) gdje stvaraju kanaliće u koja liježu jajašca koja se u nekoliko idućih dana razviju u larve, a nakon toga nastaju odrasli oblici koji mogu živjeti 3-4 tjedna u koži domaćina. Nepravodobnim liječenjem ženke nastavljaju s liježenjem jajašaca i cijeli ciklus se ponavlja.

Svrab je opisan još u Bibliji a i danas se javlja svake godine kod otprilike 300 miljuna ljudi svih rasa i socijalnih staleža diljem svijeta. Primarni čimbenik rizika jest napučenost - tako škole, vrtići, starački domovi, bolnice i drugi oblici velikih kolektiva nerijetko predstavljaju žarište ove bolesti.

Glavni simptomi su:

Intenzivan svrbež kože koji se pojačava noću i u toplini i pojava crvenog osipa na mjestima koja se grebu;

Pojava sitnih kanalića (rovova, sivkasto-crne linije na koži) najčešće između prstiju šake, ručnom zglobu, podlakticama, laktovima, pazuhu, donjoj strani trbuha, unutarnjoj strani bedara, dojkama oko bradavica, donjoj strani stražnjice;

Pojava tamnih točkastih promjena poput osipa, a u težim slučajevima i bubuljica u zahvaćenom području;

Kod djece mogu biti zahvaćeni glava, lice, vrat, dlanovi i tabani;

Moguća je sekundarna bakterijska infekcija koja nastaje grebanjem kože;

Kod ljudi oslabljenog imuniteta može se razviti rjeđi, ali puno ozbiljniji oblik svraba poznat nao norveški ili krustozni svrab gdje dolazi do velikog umnažanja grinja i stvaranja zadebljanja s tisućama uzročnika.

Dijagnoza svraba postavlja se na temelju prisutnih kliničkih smetnji, a potvrđuje pronalaskom grinje, jajašaca ili fekalnog materijala larvi mikroskopskom analizom strugotina kože.

Liječenje

Liječenje se provodi lokalnim i peroralnim skabicidima. Permetrin je lokalni pripravak i lijek izbora koji se nanosi na kožu cijelog tijela prije spavanja, a ispire nakon 8-14 sati (ako je potrebno terapija se ponovi nakon tjedan dana). Ivermektin je peroralni pripravak dokazane učinkovitosti uglavnom namijenjen težim oblicima svraba (ne za djecu ispod 6 godina). Dodatne terapijske mogućnosti uključuje benzil-benzoat a za ublažavanje svraba moguće je uključiti anihistaminike i kratkotrajno uzimanje kortikosteroidnih pripravaka. Ono što zabrinjava je porast rezistencije uzročnika na učestalo korištenje lijekova, ali razvoj tehnologije i napori u proučavanju molekularne biologije grinja moglo bi dovesti i do razvoja efikasnog cjepiva protiv svraba.

Uz odgovarajuće lijekove vrlo je važno dan nakon početka terapije oprati u vrućoj vodi svu odjeću, posteljinu i ručnike koji su bili u upotrebi posljednjih nekoliko dana te ponoviti postupak nakon tjedan dana. Tepihe i presvučeni namještaj bi trebalo usisati i vrećice iz usisavača odmah baciti. Predmete koji se ne mogu prati bi trebalo odnijeti na kemijsko čišćenje ili zatvoriti u plastične vreće na tjedan dana. Također, u sprječavanju ponovne zaraze, nužno je da se svi članovi obitelji i spolni partneri istodobno liječe.

Uz pravilnu dijagnozu i liječenje prognoza ove infekcije je kod zdravih ljudi odlična, piše Dubrovački dnevnik.

