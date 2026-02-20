Ovdje se vino toči besplatno: Riječ je o atrakciji koja ima zaista posebnu priču

Zamislite scenu: putujete slikovitim krajolicima središnje Italije, sunce je visoko, a umor polako sustiže korake. U daljini ugledate malo selo i mjesto za odmor.

Prilazite fontani kako biste se osvježili, no umjesto bistre vode, iz slavine poteče rubinski crvena tekućina opojnog mirisa. Ne, nije riječ o snu ili čudu, već o stvarnosti u selu Caldari di Ortona.

U srcu talijanske regije Abruzzo, poznate po vinogradima, nalazi se jedinstvena "Fontana del Vino", prva fontana u Italiji iz koje vino teče neprestano, 24 sata dnevno, i to potpuno besplatno za sve posjetitelje.

Okrjepa za dušu i tijelo na Putu svetog Tome

Ova nesvakidašnja instalacija nije postavljena slučajno. Nalazi se uz poznatu hodočasničku rutu, Cammino di San Tommaso (Put svetog Tome), koja se proteže na više od tristo kilometara od Rima do Ortona.

Tisuće hodočasnika i putnika svake godine pješače ovom stazom, slijedeći povijesne puteve do katedrale u Ortoni gdje se, prema predaji, čuvaju posmrtni ostaci apostola Tome. Za mnoge od njih, koji danima pješače kroz brda i doline, fontana vinarije Dora Sarchese predstavlja mnogo više od običnog osvježenja.

Postala je simbolična postaja za odmor, trenutak predaha i nagrada za uloženi trud, mjesto gdje se iscrpljeno tijelo može okrijepiti, a duh napuniti novom snagom.

Ideja rođena iz inspiracije i lokalnog ponosa

Priča o nastanku fontane jednako je zanimljiva kao i ona sama. Ideja je potekla od Dine Cespe i Luigija Narcisija, osnivača neprofitne organizacije koja promovira i održava Put svetog Tome.

Tijekom vlastitog hodočašća na glasovitom Putu svetog Jakova u Španjolskoj, naišli su na sličnu vinsku fontanu u sklopu vinarije Bodegas Irache, koja nudi vino umornim putnicima. Oduševljeni tom gestom gostoprimstva, poželjeli su stvoriti nešto slično u svom rodnom kraju. Svojom su vizijom zarazili Nicolu D'Auriju, vlasnika cijenjene vinarije Dora Sarchese, koja se prikladno nalazi tik uz hodočasničku stazu.

D'Auria, poznat po avangardnom pristupu vinarstvu, odmah je prepoznao potencijal projekta koji spaja tradiciju, turizam i velikodušnost. Ubrzo se timu pridružio i arhitekt Rocco Valentini, koji je bio zadužen za dizajn i realizaciju ove plemenite zamisli.

Foto: Shutterstock

Više od obične slavine, doživljaj za pamćenje

Fontana je svečano puštena u rad 9. listopada 2016. godine, na dan koji je simbolično označio kraj berbe i vrhunac vinarske sezone. Njezin dizajn daleko je od uobičajenog. Smještena je unutar goleme, restaurirane drvene bačve, u koju posjetitelji mogu ući i osjećati se kao da su zakoračili u srce vinske kulture.

Unutar bačve, uz kameni bazen i jednostavnu slavinu, nalazi se i natpis koji sažima filozofiju mjesta: "Pij vino, jer ne znaš odakle si došao; budi veseo, jer znaš kamo ideš".

Ova poruka poziva na uživanje u sadašnjem trenutku i radost putovanja. Sama vinarija naglašava da je, iako dostupna svima, fontana prvenstveno gesta dobrodošlice, a ne poziv na neumjerenost. Cilj nije privući "pijanice", već podijeliti dio lokalne kulture s putnicima i promovirati ljepote Abruzza.

Foto: Shutterstock

Moderna tradicija s povijesnim korijenima

Iako se čini kao moderna inovacija, koncept javnih vinskih fontana ima dugu povijest u Europi. Venecija je stoljećima za vrijeme karnevala otvarala privremene fontane na Trgu svetog Marka, a povijesni zapisi spominju i vinski izvor koji je postojao tijekom susreta engleskog kralja Henrika VIII. i francuskog Franje I. davne 1520. godine.

No, fontana u Caldari di Ortona jedinstvena je po tome što vino iz nje teče bez prestanka. Iz slavine se toči lokalno crno vino, najčešće Montepulciano d'Abruzzo, sorta koja je zaštitni znak ove regije s vinarskom tradicijom koja seže još u šesto stoljeće prije Krista.