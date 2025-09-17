Rabljena odjeća može biti izvor zaraznih bolesti: No postoji način kako doskočiti tom problemu

Potražnja za rabljenom odjećom posljednjih je godina naglo porasla. Mnogi je vide kao jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način obnove garderobe. No, koliko god bili uzbuđeni zbog svog novog ulova, ključno je prvo ga pravilno dezinficirati. U suprotnom, vaša nova omiljena košulja mogla bi postati izvor neugodnih pa i opasnih zaraznih bolesti.

Koža je prirodno prekrivena milijunima bakterija, gljivica i virusa koji čine naš jedinstveni mikrobiom. Svaki komad odjeće koji nosite dolazi u bliski kontakt s tim mikrobima, a ono što je bezopasno za jednu osobu, za drugu može uzrokovati bolest.

Foto: Shutterstock

Nošenjem rabljene odjeće prenose se infekcije

Istraživanja su potvrdila da odjeća može biti pravi rezervoar patogena. Na rabljenoj odjeći mogu se nalaziti bakterije poput stafilokoka i streptokoka, gljivice poput kandide pa čak i virusi poput HPV-a.

Studije su otkrile i opasnije uzročnike, kao što su Staphylococcus aureus (uzrokuje infekcije kože i krvi), Salmonella, E. coli, norovirus i rotavirus, koji mogu izazvati vrućicu i probavne smetnje. Pronađeni su čak i paraziti odgovorni za svrab i dermatitis. Zastrašujuće je i koliko dugo ti mikrobi mogu preživjeti: na pamuku do 90 dana, a na poliesteru čak i do 200 dana, osobito u vlažnim uvjetima.

Foto: Shutterstock

Temperatura pranja je ključna za dezinfekciju

Kako biste se zaštitili, svu rabljenu odjeću nužno je oprati prije nošenja. Stručnjaci se slažu da je najučinkovitija metoda pranje deterdžentom na temperaturi od oko 60 stupnjeva Celzija. Ta temperatura ne samo da će očistiti prljavštinu, već će i uništiti većinu bakterija, virusa i jajašaca parazita. Hladna voda jednostavno nije dovoljno učinkovita.

Za osjetljive tkanine poput svile ili vune, koje bi visoka temperatura oštetila, preporučuje se pranje na nižim temperaturama (30 do 40 stupnjeva Celzija), ali uz obavezno korištenje specijaliziranih sredstava za dezinfekciju rublja. Ta sredstva učinkovito uništavaju mikrobe i na nižim temperaturama.

Prije samog pranja, važno je rabljenu odjeću držati odvojeno od ostatka rublja kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija. Ako odjeća ima neugodan miris, možete je prethodno namakati nekoliko sati u otopini vode i octa (otprilike jedna šalica octa na pet litara vode). Ocat je izvrstan prirodni dezinficijens i neutralizator mirisa.

Nakon pranja, odaberite program s dvostrukim ispiranjem kako biste bili sigurni da su uklonjeni svi ostaci deterdženta. Za dodatnu sigurnost, ako materijal dopušta, osušite odjeću u sušilici na visokoj temperaturi. Toplina sušilice, kao i para iz glačala, vrlo su učinkovite u uništavanju preostalih mikroorganizama, piše ScienceAlert.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja otkrila kako mobiteli utječu na djecu u školi: 'Ovo je zaista neizvedivo'