Ne trebaju vam razna sredstva za čišćenje: Ovaj kuhinjski predmet je vaš najbolji saveznik

U svakoj kuhinji skriva se predmet koji, osim što čuva svježinu hrane, posjeduje gotovo čudesnu moć čišćenja. Obična aluminijska folija zapravo je tajni adut za blistav dom.

Ovaj jednostavan, ekološki i iznimno jeftin trik može riješiti brojne kućanske probleme, od potamnjelog pribora za jelo do tvrdokorne hrđe, omogućujući vam uštedu stotina eura na skupim kemijskim sredstvima, piše Mother Friendly.

Folija vraća život potamnjelom srebru

Mnogi su se pomirili s time da će omiljeni srebrni pribor s vremenom izgubiti sjaj. Te tamne mrlje, poznate kao srebrni sulfid, nastaju reakcijom srebra sa sumporom iz zraka. Umjesto napornog trljanja koje nepovratno oštećuje srebro, aluminijska folija nudi elegantno rješenje temeljeno na kemiji.

Proces je fascinantno jednostavan. Potrebno je obložiti staklenu ili keramičku posudu aluminijskom folijom, pazeći da je sjajna strana okrenuta prema gore. Na foliju se zatim posloži potamnjelo srebro, tako da svaki komad izravno dodiruje foliju. Sve se pospe s dvije do tri žlice sode bikarbone i prelije vrućom, ali ne kipućom vodom. Tada se događa mala čarolija. Vruća otopina sode bikarbone djeluje kao elektrolit, stvarajući sićušnu prirodnu bateriju između folije i srebra. Ta elektrokemijska reakcija "povlači" čestice sumpora sa srebra i veže ih za foliju. Nakon desetak minuta primijetit ćete da je folija potamnila, a vaše srebro ponovno sjaji kao novo. Dovoljno ga je isprati i osušiti mekom krpom, bez ikakvog napornog ribanja.

Svestrana primjena u borbi protiv prljavštine

Moć aluminijske folije ne zaustavlja se na srebru. Njezina svestranost čini je nezamjenjivim pomoćnikom u cijelom kućanstvu.

Uklanjanje hrđe i tvrdokornih naslaga

Zgužvana u lopticu, aluminijska folija postaje učinkovit, ali blag abraziv. Aluminij je mekši od čelika i neće izgrebati osjetljive površine poput kroma. Umočite lopticu folije u vodu ili ocat i nježno istrljajte zahrđale dijelove na slavinama ili alatima. Hrđa će nestati bez oštećenja. Na isti način, zgužvana folija izvrsna je zamjena za spužvicu pri ribanju zagorjelih lonaca, tava ili rešetki za roštilj. U kombinaciji s malo sredstva za pranje posuđa, lako uklanja i najtvrdokornije ostatke hrane.

Oštrenje tupih škara

Folija može naoštriti i tupe škare. Dovoljno je nekoliko puta presavinuti list folije kako biste dobili deblji sloj i zatim ga jednostavno izrezati škarama desetak puta. Oštri bridovi folije nježno će naoštriti oštrice. Slično tome, ako se na vašem glačalu stvorio tamni sloj, stavite komad folije na dasku za glačanje, pospite malo soli i vrućim glačalom prijeđite preko toga. Nečistoće će ostati na foliji, a glačalo će biti čisto i glatko.

