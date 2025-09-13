Jednostavna metoda protiv najezde voćnih mušica: Sve što vam treba već imate kod kuće

Voćne mušice mnogima zadaju glavobolju, osobito tijekom toplijih mjeseci, kada se u kuhinji iznenada pojave u velikom broju i čine svakodnevicu itekako neugodnom. No postoji jednostavno i učinkovito rješenje koje ne zahtijeva ni posebne proizvode ni kemikalije.

TikTokerica Nicky Tucker našalila se da je u njezinu domu zavladala prava pandemija voćnih mušica, dodavši kako su ove godine "na nekoj potpuno drugoj razini". Kako bi ih se napokon riješila, isprobala je jednostavan trik koji, prema njezinim riječima, nije samo bio učinkovit, već joj je doslovno vratio mir u kući, piše The Sun.

Metoda uklanjanja vinskih mušica

Za ovaj trik vam trebaju tri sastojka koje vjerojatno već imate kod kuće. U malu posudu najprije se ulije deterdžent za pranje posuđa, zatim sloj jabučnog octa, za koji upozorava: "Miris je neugodan, ali je stvarno važan", napomenula je Nicky. Na kraju je dodala kristalni šećer i poručila da ne budete škrti s količinom.

Nakon toga, zdjelicu treba prekriti prozirnom folijom (celofanom) kako bi mušice ostale zarobljene. "Ja sam svoju učvrstila gumicom za kosu, čisto zbog dodatne sigurnosti. Izbušite rupe – dovoljno velike da mušice mogu ući, ali da ne mogu izaći", rekla je.

Tako pripremljena zamka treba se ostaviti u kuhinji dan ili dva nakon čega će biti vidljivi rezultati.

U videu je Nicky pokazala kako izlijeva sadržaj zamke u sudoper, prepun uginulih voćnih mušica. Dodala je i kako je zbog učinkovitosti metode u tom trenutku imala čak pet ovakvih zamki raspoređenih po stanu.

Njezini pratitelji su bili oduševljeni s trikom i priznali su da su se i sami suočili s najezdom. Jedna pratiteljica je istaknula da je ove godine situacija bila neizdrživa, iako nikada nije imala problema s mušicama. Druga joj se zahvalila i napisala: "Hvala ti! Posvuda su!"

Korisnici su u komentarima podijelili i svoja rješenja. Tako je jedna osoba opisala alternativnu metodu s korom banane prekrivenom prozirnom folijom. Objasnila je da mušice posebno privlači miris banane, zbog čega koristi koru kao mamac, bez upotrebe dodatnih sastojaka. "Kad ih se skupi dovoljno, stavim poklopac, posudu iznesem van na jedan dan, a zatim sve bacim, operem i ponovno upotrijebim", pojasnila je.

Voćne mušice privlače fermentirano i trulo prezrelo voće, povrće, slatki napici, pivo, vino i ocat. Zbog vrlo kratkog životnog ciklusa, koji može trajati samo sedam dana, njihov broj se može brzo povećati.

