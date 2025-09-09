Očistite masne rešetke pećnice bez muke: Uz ovu metodu nećete morati ribati

Koliko god pazili pri pečenju, na rešetkama pećnice s vremenom se nakupe masnoća i zapečeni ostaci hrane. Sokovi iz pita, sir koji se otopi s pizze ili kapljice ulja, lako se zalijepe za metal i ostavljaju tvrdokorne naslage koje nije jednostavno ukloniti.

Najčešće se ne uspije sve ukloniti pa je potrebno posegnuti za dodatnim metodama. Dobra vijest je da postoje rješenja koja su jednostavna, učinkovita bez mukotrpnog ribanja, piše Real Simple.

Učinkovite metode čišćenja rešetki

Najmanje neuredna metoda uključuje korištenje komercijalnog čistača pećnice. Rešetke se stave u veliku plastičnu vreću, obilno poprskaju sredstvom i ostave da odstoje barem sat vremena ili preko noći. Nakon toga dovoljno ih je isprati vodom i osušiti krpom – većina masnoće i ostataka hrane jednostavno nestaje.

Deterdžent za perilicu učinkovitije uklanja masnoću od običnog sapuna. Rešetke se polože u kadu, prekriju vrućom vodom i deterdžentom te ostave nekoliko sati, najbolje preko noći. Ujutro je dovoljno lagano ih oribati spužvom i ponovno su spremne za upotrebu.

Za one koji žele izbjeći jake kemikalije, kombinacija octa i sode bikarbone nudi ekološki prihvatljivije rješenje. Ocat otapa masnoću, a soda svojim blagim abrazivnim djelovanjem pomaže ukloniti tvrdokorne ostatke. Iako zahtijeva malo više truda, rezultat je često jednako dobar.

Koliko često čistiti i kako održavati pećnicu?

Prema preporukama, rešetke je najbolje čistiti barem jednom u sezoni, dok onima koji pećnicu koriste rjeđe može biti dovoljno i dva puta godišnje. Najvažnije je reagirati na vrijeme: „Koristim vlažnu krpu od mikrovlakana čim izvadim pizzu, jer su komadići sira tada još mekani i lako se skidaju“, savjetuje autorica.

Kako bi se čišćenje svelo na minimum, važno je usvojiti nekoliko jednostavnih navika. Hranu nije dobro peći izravno na rešetkama, a ispod složenaca i pita uvijek je preporučljivo staviti lim ili silikonsku podlogu. Tako se sprječava kapanje i stvaranje tvrdokornih mrlja, a pećnica ostaje uredna znatno duže.

