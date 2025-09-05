Riješite se gomile zapetljanih kablova po kući: Evo kako ih uspješno skriti i pospremiti

Izloženi kablovi mogu narušiti izgled radnog stola ili noćnog ormarića, a često predstavljaju i sigurnosni rizik. Većina elektroničkih uređaja zahtijeva napajanje ili punjenje kabelom, no uredan i organiziran prostor moguće je postići jednostavnim rješenjima.

Uz nekoliko praktičnih trikova, kablove je moguće držati na mjestu, spriječiti njihovo zapetljavanje i stvoriti pregledniji, funkcionalniji prostor, piše Real Simple.

Foto: Shutterstock

Metode spremanja kablova

Stručnjaci savjetuju korištenje kutija za kablove, kanala i držača te označavanje kabela kako bi svaki uređaj imao svoje mjesto i bio lako dostupan.

Omotajte i označite kablove

Grupiranje kablova ne skriva ih nužno, ali prostor će izgledati urednije, spriječit ćete njihovo zapetljavanje i smanjiti rizik od poskliznuća.

"Jednostavno omotavanje i označavanje kablova pomaže da lako pronađete onaj koji vam treba", savjetuje stručnjak. Možete koristiti posebne trakice, prilagodljive vezice ili posebne držače za kablove, a oznake se mogu napraviti maskirnom trakom i trajnim flomasterom.

Kutije za organizaciju kablova

Kutije za kablove služe kao centralno mjesto za višestruke priključke i produžne kabele. "Kutija je jednostavan način da prostor ostane uredan i da se spriječe slučajna isključivanja", ističu stručnjaci.

Prilikom odabira, obratite pažnju na veličinu, materijal i broj kabela koji će izlaziti iz kutije, kao i način montaže – neke se lijepe, a druge zahtijevaju vijke.

Foto: Shutterstock

Kanali i vodilice za kablove

Plastični kanali omogućuju da kablovi idu uz zidove, rubove namještaja ili lajsne. Kablovi se provlače kroz kanal i pokrivaju gornjom stranom, čime su sakriveni od pogleda.

"Odaberite veličinu i tip kanala prema broju kabela i provjerite je li boja kanala usklađena s prostorom – neki se mogu i bojati", savjetuju stručnjaci. Veći kanali ponekad zahtijevaju bušenje, dok se manji pričvršćuju ljepljivom trakom.

Skrivanje kablova iza i unutar namještaja

Kablove je moguće uredno sakriti iza namještaja ili unutar ladica, čime se oslobađa prostor i smanjuje nered. Postavljanjem produžne utičnice unutar ladice ili ormarića stvara se praktično mjesto za punjenje telefona i drugih elektroničkih uređaja.

"Ovo je izvrsno za radne stolove i noćne ormariće jer oslobađa ravne površine", savjetuju stručnjaci.

Kupujte kraće kabele kako bi se izbjeglo previše povezivanja i visećih dijelova. Ako je moguće, provucite kabele unutar zida iza uređaja na zidu, što ponekad zahtijeva dodatnu vještinu ili profesionalnu pomoć. Kabele i produžne utičnice moguće je uredno organizirati u dekorativnim košarama, pritom vodeći računa da se toplina pravilno odvodi i ne stvara sigurnosni rizik. Za sezonske ili privremene dekoracije praktično je koristiti kutije za kablove, koje sprječavaju nered i zapetljavanje te čuvaju prostor urednim i sigurnim.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Prazne plaže, pusti novčanici, a turisti su pocrnili: 'Bilo im je skupo pa su ležali na plaži'