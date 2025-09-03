Dizajnerica preuredila dom na vrlo neočekivan način: 'Ljudima je to čudno kad vide'

Umjetnica Meg (26) iz Velike Britanije otkrila je kako je svoj dom u potpunosti obojila u različite nijanse ružičaste boje, stvarajući prostor u kojem se osjeća najsretnije i najsigurnije.

Sa suprugom Robom i psom Walterom živi u domu čiji interijer odražava njezinu osobnost kroz pažljivo odabranu paletu ružičastih nijansi, piše The Sun.

Ružičasti dom iz snova

Dizajnerica Meg ispričala je da joj je inspiracija za uređenje doma upravo njezin umjetnički rad te da je ružičasta boja oduvijek bila njezin zaštitni znak. "Čak i kao dijete voljela sam ružičastu pa kad smo uređivali naš prvi dom, željela sam boje koje me čine najsretnijom", objasnila je Meg.

Inspiraciju crpi s društvenih mreža, vlastitih ilustracija i iskustava. "Ne koristim neutralne tonove ni u garderobi ni u umjetnosti. Boja je veliki dio moje osobnosti i života, ona me održava kreativnom i inspiriranom", rekla je.

Meg je posebno ponosna na svoju ružičastu kuhinju, koju opisuje kao toplu i ugodnu prostoriju. Kako ističe, kuhinja je bila njihova prva velika odluka vezana uz ružičastu boju i pokazala se kao pun pogodak. "Uspjeli smo postići savršenu ravnotežu između nježnosti i topline, a da pri tome bude i odvažna. Jako smo sretni zbog toga", naglasila je.

Iako mnogi ostanu iznenađeni, njihovi dojmovi su uglavnom pozitivni. "Ljudi se šokiraju kad vide jer su navikli na neutralne ili monokromatske domove, ali mnogi mi kasnije kažu kako im se sviđa, čak i ako to nisu očekivali. Otac je bio skeptičan oko ružičaste kuhinje, no sada kaže da je savršena za naš dom, a baka mi uvijek kaže da joj dom izgleda radosno i da sam je inspirirala da i ona unese više boja u svoj dom", izjavila je dizajnerica.

Rad od kuće dodatno je istaknuo važnost živopisnog i vedrog prostora jer takvo okruženje pozitivno utječe na mentalno zdravlje.

"Za mene je svijetao i veseo dom sigurno mjesto u kojem mogu biti svoja", istaknula je i rekla da šareni interijeri umanjuju vrijednost nekretnina. "Ne slažem se s tim. Ne živim razmišljajući o budućim kupcima, već stvaram dom i sigurno utočište za nas", poručila je.

Savjeti za uređenje i planiranje

Kada je riječ o uređenju doma, Meg savjetuje da se promjene uvode polako: "Za nas je kuhinja bila najveća odluka, no nikada nisam požalila. Boju nije potrebno koristiti u velikim količinama niti trošiti puno novca. Jedna limenka boje može u potpunosti promijeniti prostor ili možete dodati ružičaste detalje da osvježite prostor."

Svoj dom uređuju postepeno, tek nakon tri godine dovršili su kupaonicu, a sada štede za sljedeći projekt. "Volim birati boje i dizajne koji su zabavni i razigrani, ali i ugodni za svakodnevni život. Željela sam da dom bude kreativan, pun osobnosti, ali i ugodan i funkcionalan", naglasila je.

Također je obnovila starinski namještaj koji je prilagodila svom stilu, a pritom ostavila dovoljno prostora za pohranu. "I dalje imamo neutralne dijelove, poput hodnika s tamno smeđim tepihom koji nismo dirali od useljenja. Štedimo za novi", rekla je Meg.

