Nećete morati često čistiti uz ove četiri taktike: Odradite ih već ovaj vikend

Mali kućanski poslovi često znaju ostati zanemareni, no upravo oni mogu spriječiti stresna i dugotrajna generalna čišćenja.

Redovito održavanje doma ne samo da štedi vrijeme, već i čuva kvalitetu prostora u kojem živite. Umjesto da čekate kraj sezone za velike poslove, najbolje je djelovati odmah i osvježiti svoj dom, piše Real Simple.

Čistite sad da ne morate poslije

Stručnjaci preporučuju da se već ovog tjedna fokusirate na četiri ključna zadatka čišćenja, čime ćete si znatno olakšati održavanje urednosti i svježine doma tijekom cijele godine.

1. Ispod i iza velikih kućanskih uređaja

Izvucite hladnjak, štednjak, perilicu rublja i sušilicu kako biste temeljito usisali pod i prostor iza njih. Nakon toga, obrišite površine odgovarajućim sredstvom za čišćenje.

Stručnjaci naglašavaju da redovito uklanjanje prašine i prljavštine s ovih često zanemarenih mjesta ne samo da pomaže uređajima da bolje i učinkovitije rade, već i značajno smanjuje mogućnost pojave štetnika u vašem domu. Ovaj jednostavan korak ključan je za održavanje čistoće i dugotrajnosti kućanskih aparata.

2. Održavanje perilice posuđa

Nema ničeg neugodnijeg od perilice posuđa koja umjesto čišćenja dodatno zaprlja suđe. Stručnjak Jackson Jett preporučuje redovito izvlačenje i temeljito čišćenje filtra sapunom za posuđe, uz pažljivo ispiranje.

Becky Rapinchuk, osnivačica Clean Mama, savjetuje korištenje meke četkice ili stare četkice za zube za nježno, ali učinkovito uklanjanje nečistoća s filtra. Nakon čišćenja filtra, preporučuje se pokretanje praznog ciklusa pranja s dodatkom sredstva za čišćenje perilice ili prirodnih sastojaka poput sode bikarbone na dnu i zdjelice octa na gornjoj polici. Ovaj postupak omogućuje održavanje svježine uređaja, uklanjanje neugodnih mirisa te osigurava da perilica posuđa tijekom cijele godine učinkovito i besprijekorno obavlja svoj zadatak.

3. Hlađenje i smočnica

Izvadite sve iz hladnjaka i smočnice. Bacite proizvode kojima je istekao rok, obrišite police i površine posuđa te uredno složite stvari prema vrsti. Ovakva organizacija olakšava pripremu obroka i sprječava nepotrebnu kupovinu, čime štedite i smanjujete otpad.

Becky Mock upozorava da redovito održavanje sprječava "ljepljive ostatke, neugodne mirise i razmnožavanje bakterija", što u budućnosti može izbjeći potrebu za temeljitim dubinskim čišćenjem.

4. Održavanje usisavača

Mock ističe važnost redovitog pražnjenja posude usisavača: "Kada je posuda puna, usisna moć se značajno smanjuje, što vas prisiljava da više puta prolazite po istom mjestu, a prašina se pritom lakše vraća u prostor." Za temeljitije čišćenje, Jett preporučuje rastavljanje usisavača, pranje filtera te čišćenje valjaka. Ovim postupcima uređaj zadržava optimalnu snagu usisavanja, što rezultira besprijekorno čistim podovima i efikasnijim čišćenjem.

