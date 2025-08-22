ODJEĆA ĆE BITI MIRISNA /

Plijesan u perilici rublja će nestati ako je obrišete s ova dva prirodna sastojka

Foto: Shutterstock

Kućanski sastojci koje gotovo svatko ima, mogu biti iznenađujuće učinkoviti saveznici u održavanju perilice čistom

22.8.2025.
6:25
Kreatorica sadržaja za čišćenje Chantel Mila podijelila je svoj jednostavan recept s dva sastojka koji učinkovito čisti perilicu rublja i istovremeno uklanja plijesan.

U opisu svog videa na TikToku napisala je: "Kada ste zadnji put dubinski čistili perilicu rublja? Ako vam odjeća neugodno miriše, možda je kriva vaša perilica! Ovaj jednostavan način čišćenja ostavlja odjeću mirisno svježom."

@mama_mila_ When was the last time you deep cleaned your washing machine? 🫧 if your clothes are smelling musty, your washing machine may be the culprit! This method is so easy to do and leaves your clothes smelling so fresh 🫧 hope this was helpful lovelies xx #washingmachineclean #laundrytok #cleantok #cleaningtips #tipsandtricks ♬ original sound - Chantel Mila | Home Tips

Uklanjanje plijesni iz perilice rublja

Plijesan se u perilicama može pojaviti zbog kombinacije vlage, topline i organskih ostataka deterdženta. Unutrašnjost perilice, osobito brtve na vratima, ladice za deterdžent i bubanj, idealna su mjesta za rast plijesni, piše Express.

Za dubinsko čišćenje perilice, Chantel savjetuje da pomiješate jednu šalicu bijelog octa s 20 kapi eteričnog ulja čajevca ili klinčića. Potopite odjeću ili krpe u smjesu te ih ostavite da se dobro natope. Zatim te krpe položite na brtvu vrata perilice. Dok smjesa djeluje, preporučuje se da ispustite vodu koja se može zadržati u pumpi, očistite filter perilice i dobro isperete ladicu za deterdžent toplom vodom. Time ćete spriječiti nakupljanje prljavštine i ostataka deterdženta koji mogu uzrokovati neugodne mirise i plijesan.

Bijeli ocat jedno je od najučinkovitijih prirodnih sredstava za čišćenje jer uklanja kamenac, nečistoće i masnoću. Zahvaljujući acetatskoj kiselini, ocat otapa mineralne naslage i tvrdokorne mrlje, a ujedno neutralizira neugodne mirise.

Nakon čišćenja, važno je ukloniti i oprati krpe koje ste koristili na brtvi kako biste spriječili razvoj plijesni i njezinih spora. Za dodatnu higijenu perilice preporučuje se pokretanje praznog ciklusa s jednom šalicom bijelog octa ili posebnim sredstvom namijenjenim čišćenju perilica.

Ocat se može kombinirati i sa sodom bikarbonom. Kada se ova dva sastojka spoje, nastaje pjenušava reakcija koja dodatno olakšava uklanjanje prljavštine i naslaga s brtve.

Stručnjaci s platforme Hometalk ističu: "Obratite posebnu pažnju na gumenu brtvu – pospite sodu bikarbonu i dodajte ocat, čime nastaje snažna pjenušava reakcija koja uklanja skrivenu prljavštinu".

