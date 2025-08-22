Plijesan u perilici rublja će nestati ako je obrišete s ova dva prirodna sastojka

Kreatorica sadržaja za čišćenje Chantel Mila podijelila je svoj jednostavan recept s dva sastojka koji učinkovito čisti perilicu rublja i istovremeno uklanja plijesan.

U opisu svog videa na TikToku napisala je: "Kada ste zadnji put dubinski čistili perilicu rublja? Ako vam odjeća neugodno miriše, možda je kriva vaša perilica! Ovaj jednostavan način čišćenja ostavlja odjeću mirisno svježom."

Uklanjanje plijesni iz perilice rublja

Plijesan se u perilicama može pojaviti zbog kombinacije vlage, topline i organskih ostataka deterdženta. Unutrašnjost perilice, osobito brtve na vratima, ladice za deterdžent i bubanj, idealna su mjesta za rast plijesni, piše Express.

Za dubinsko čišćenje perilice, Chantel savjetuje da pomiješate jednu šalicu bijelog octa s 20 kapi eteričnog ulja čajevca ili klinčića. Potopite odjeću ili krpe u smjesu te ih ostavite da se dobro natope. Zatim te krpe položite na brtvu vrata perilice. Dok smjesa djeluje, preporučuje se da ispustite vodu koja se može zadržati u pumpi, očistite filter perilice i dobro isperete ladicu za deterdžent toplom vodom. Time ćete spriječiti nakupljanje prljavštine i ostataka deterdženta koji mogu uzrokovati neugodne mirise i plijesan.

Bijeli ocat jedno je od najučinkovitijih prirodnih sredstava za čišćenje jer uklanja kamenac, nečistoće i masnoću. Zahvaljujući acetatskoj kiselini, ocat otapa mineralne naslage i tvrdokorne mrlje, a ujedno neutralizira neugodne mirise.

Nakon čišćenja, važno je ukloniti i oprati krpe koje ste koristili na brtvi kako biste spriječili razvoj plijesni i njezinih spora. Za dodatnu higijenu perilice preporučuje se pokretanje praznog ciklusa s jednom šalicom bijelog octa ili posebnim sredstvom namijenjenim čišćenju perilica.

Ocat se može kombinirati i sa sodom bikarbonom. Kada se ova dva sastojka spoje, nastaje pjenušava reakcija koja dodatno olakšava uklanjanje prljavštine i naslaga s brtve.

Stručnjaci s platforme Hometalk ističu: "Obratite posebnu pažnju na gumenu brtvu – pospite sodu bikarbonu i dodajte ocat, čime nastaje snažna pjenušava reakcija koja uklanja skrivenu prljavštinu".

