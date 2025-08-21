Muškarci se na snimkama hvale 'žutim jastucima': Evo koje opasnosti oni zapravo kriju

Nedavno je društvenim mrežama kružio pomalo bizaran trend. Jedan je muškarac postao viralan nakon što je svojoj djevojci pokazao svoj stari, izrazito žuti jastuk, tražeći od drugih korisnika da joj objasne njegovu "vrijednost".

Ubrzo su i drugi počeli objavljivati fotografije svojih jastuka koji su odavno izgubili svoju izvornu bjelinu. Iako je situacija mnogima bila smiješna, ona otvara važno pitanje o higijeni spavanja i skrivenim opasnostima koje vrebaju u krevetima. Taj žuti jastuk nije trofej, već jasan znak da je vrijeme za promjenu, piše LADbible.

Foto: Shutterstock

Zašto jastuci postaju žuti?

Glavni i najočitiji razlog zašto jastuci postaju žuti jest znoj. Tijekom noći, tijelo prirodno regulira temperaturu znojenjem, a prosječna osoba godišnje proizvede gotovo 100 litara znoja. Ta vlaga, zajedno sa solima i proteinima koje sadrži, prodire kroz jastučnicu i upija se u sam jastuk. Kada te tvari dođu u kontakt sa zrakom, dolazi do procesa oksidacije, što rezultira neuglednim žutim mrljama.

No, znoj nije jedini krivac. Prirodna ulja s kože i kose, slina (pogotovo kod osoba koje spavaju na boku ili trbuhu) te ostaci proizvoda za njegu kože i kose također se prenose na jastuk. Sastojci poput benzoil peroksida ili alfa hidroksi kiselina (AHA) iz krema za lice mogu dodatno ubrzati proces promjene boje. Vlaga iz okoline ili navika odlaska u krevet s mokrom kosom, stvara idealno okruženje za daljnji razvoj problema.

Toplo i vlažno okruženje starog jastuka postaje savršeno plodno tlo za razmnožavanje bakterija, gljivica i grinja. Istraživanja su pokazala da tipičan jastuk može sadržavati preko milijun gljivičnih spora. Osim toga, jastuci s vremenom nakupljaju mrtve stanice kože, perut, pelud i prašinu, što ih pretvara u pravi raj za grinje. Ove mikroskopske životinje hrane se mrtvom kožom, a njihovi izmeti jedan su od najčešćih okidača za alergije i astmu. Ako se budite sa začepljenim nosom, suznim očima ili osjećate da vam se alergije pogoršavaju, vaš stari jastuk bi mogao biti uzrok. Zbog nakupljanja sveg navedenog, jastuk u samo tri godine može udvostručiti svoju težinu.

Foto: Shutterstock

Vrijeme kad jastuk treba baciti

Stručnjaci se slažu da bi jastuke trebalo mijenjati svakih jednu do dvije godine, ovisno o materijalu i njezi. Ipak, postoji nekoliko jasnih znakova koji vam govore da je vrijeme za oproštaj. Značajna promjena boje i neugodan miris koji se ne može ukloniti pranjem prvi su alarm. Ako je vaš jastuk postao grudast, ravan ili je izgubio svoj prvotni oblik, više ne pruža adekvatnu potporu za vašu glavu i vrat, što može dovesti do bolova u vratu, ramenima i glavobolja.

Postoji i jednostavan test koji možete napraviti sa sintetičkim jastukom: presavijte ga na pola. Ako se ne vrati odmah u svoj prvobitni oblik, izgubio je elastičnost i potpornu funkciju. Kvalitetniji materijali poput lateksa mogu trajati duže, no ni oni nisu vječni. Redovito provjeravajte stanje svog jastuka kako biste osigurali zdrav san.

Korištenje zaštitne navlake za jastuk, redovito pranje jastučnica (barem jednom tjedno) i samih jastuka (svakih tri do šest mjeseci, ako materijal dopušta) može značajno produžiti njihov vijek trajanja i održati ih higijenskima. No, kada dođe vrijeme za zamjenu, nemojte odgađati.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Čak 1200 eura za 50 kvadrata? Našli smo najjeftinije i najskuplje stanove u najmu