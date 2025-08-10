Četiri jednostavna trika s perilicom rublja značajno će smanjiti vaše račune za struju

S obzirom na stalni porast cijena energije, stručnjaci su podijelili četiri jednostavna savjeta za korištenje perilice rublja koji vam mogu pomoći da drastično smanjite račune za struju, uz jedno pravilo kojega se trebate držati prilikom punjenja perilice.

Cijene energije i dalje rastu, što dovodi do toga da kućanstva stalno traže učinkovitije načine za smanjenje svojih troškova električne energije. Među praktičnim savjetima za smanjenje potrošnje struje ističu se pravilno slaganje posuđa u perilicu i odgovarajuće punjenje perilice rublja, piše Express.

Foto: Freepik

Trikovi za smanjenje troškova energije

"Mnogi moderni deterdženti učinkovito čiste rublje čak i u hladnoj ili blago toploj vodi, što omogućuje značajnu uštedu energije. Za svakodnevno pranje, hladna voda može ukloniti mrlje i bakterije jednako dobro kao i vruća, dok istovremeno smanjuje potrošnju energije. Međutim, za pranje posteljine i ručnika preporučuje se korištenje što toplije vode kako bi se osiguralo njihovo pravilno čišćenje", ističu stručnjaci.

Kada punite perilicu rublja, važno je ne pretjerivati s količinom odjeće. Ako perilicu napunite previše, odjeća neće imati dovoljno prostora za slobodno kretanje, što može smanjiti učinkovitost pranja. Stručnjaci upozoravaju da prenatrpana perilica može rezultirati lošim pranjem jer odjeća neće biti dovoljno raspoređena za pravilno čišćenje.

"S druge strane, pranje vrlo malih količina rublja također nije preporučljivo jer perilica koristi gotovo istu količinu vode i energije kao da je puna. Preporučuju da ostavite barem širinu jedne ruke na vrhu bubnja, što omogućuje slobodno kretanje odjeće tijekom pranja i smanjuje potrošnju energije, a rezultira i boljim pranjem", napominju stručnjaci.

Kada je riječ o količini deterdženta, važno je pridržavati se preporučene doze. Korištenje previše deterdženta uzrokuje potrebu za dodatnim ciklusima ispiranja kako bi se uklonili ostaci, što dovodi do veće potrošnje vode i energije. Korištenje točne količine deterdženta, kao i kapsula za pranje, ne samo da štedite na samom deterdžentu, već i smanjuje ukupne troškove za energiju. Kapsule su praktične jer sadrže savršenu količinu deterdženta za svaki ciklus pranja.

Ako imate mogućnost, preporučuje se korištenje ekoloških postavki na perilici rublja tijekom večeri.

"Ekološke postavke su idealne ako imate dovoljno vremena jer prilagođavaju količinu vode i topline prema veličini i težini tereta, često koristeći niže temperature i blaže cikluse pranja. Iako ovi ciklusi traju duže, ukupna potrošnja energije je znatno manja", objašnjavaju.

Još jedan učinkovit savjet je pranje rublja u razdoblju između 22 i 6 sati, kada su cijene energije niže.

"Čekanje da skupite punu količinu rublja prije nego što pokrenete perilicu maksimizira učinkovitost. Pranje polupune perilice ili pranje u satima skupe tarife za struju nepotrebno povećava vaše troškove", poručuju.

