Mnogi ponavljaju ovih šest grešaka kod pranja rublja: Jeste li vi među njima?

Od preopterećenja bubnja do pogrešnog odabira programa, milijuni korisnika svakodnevno, često nesvjesno, oštećuju svoje perilice rublja.

Andrew Wright, stručnjak za kućanske aparate i osnivač tvrtke Cookology, tvrdi da uobičajene pogreške u svakodnevnoj rutini pranja mogu dovesti do nepotrebnih troškova, tehničkih kvarova te neučinkovitog pranja odjeće, piše Express.

"Perilice rublja danas su standard u svakom kućanstvu, no mnogi ih i dalje ne koriste pravilno. Način na koji se perilica puni, čisti i održava može imati ključan utjecaj na njezinu učinkovitost i dugovječnost. Iako su projektirane da traju deset ili više godina, bez pravilne upotrebe njihov se vijek trajanja značajno skraćuje. Uvođenje nekoliko osnovnih navika dovoljno je da se spriječe kvarovi i osigura da rublje bude temeljito oprano, svježe i bez neugodnih mirisa", upozorava Wright.

Pogreške kod korištenja perilice rublja

Ako ste se ikada zapitali zašto vam odjeća i nakon pranja ne miriše svježe ili zašto perilica čudno zvuči, možda i vi radite neku od ovih šest najčešćih pogrešaka.

1. Odabir pogrešnog programa ili temperature

Jedna od najvećih pogrešaka, kaže stručnjak, jest odabir neodgovarajućeg programa i temperature pranja.

Iako je primamljivo prati sve na 30 stupnjeva Celzija radi uštede energije, niske temperature s vremenom omogućuju nakupljanje bakterija i ostataka deterdženta, posebno u bubnju i cijevima. Viša temperatura učinkovitije uništava bakterije, a topla voda bolje otapa prljavštinu i masnoću, čime deterdžent postaje učinkovitiji.

Na primjer, pranje na 60 stupnjeva Celzija općenito je dovoljno za uklanjanje većine bakterija s jako zaprljanih stvari poput ručnika i posteljine.

Wright preporučuje da se barem jednom mjesečno pokrene tzv. "prazno pranje za održavanje" na 60 do 90 stupnjeva Celzija, uz deterdžent ili posebno sredstvo za čišćenje perilice, kako bi se stroj održao svježim i higijenskim.

2. Pretrpavanje bubnja

Prema riječima stručnjaka, jedna od najčešćih grešaka je stavljanje previše rublja u perilicu. Kada se bubanj pretrpa, voda i deterdžent ne mogu ravnomjerno doprijeti do svega pa odjeća ne izlazi čista, a uređaj se dodatno opterećuje tijekom centrifuge, što uzrokuje trošenje motora i ležajeva.

Za uobičajeno pranje bubanj bi trebao biti ispunjen otprilike 75 posto, što znači da bi između rublja i vrha bubnja trebala stati vaša ruka.

3. Korištenje previše deterdženta

"Više pjene ne znači nužno i čišću odjeću", upozorava Wright. Višak deterdženta može se nakupljati u perilici i na odjeći, izazivajući iritacije kože, neugodan miris pa čak i razvoj plijesni u ladici i bubnju.

Važno je pridržavati se preporučene doze koju navodi proizvođač deterdženta i dodatno je smanjiti ako živite u području s mekom vodom ili perete manje količine rublja.

4. Zatvaranje vrata i ladice nakon pranja

Nakon što pranje završi, mnogi odmah zatvaraju vrata perilice i ladicu za deterdžent čime stvaraju savršeno vlažno okruženje za razvoj plijesni i neugodnih mirisa.

Wright savjetuje da se vrata i ladica ostave lagano otvoreni nakon svakog pranja, kako bi zrak mogao cirkulirati i spriječio stvaranje plijesni i neugodnih mirisa.

5. Zanemarivanje filtera

Mnogi ljudi zaborave da perilica ima filter, ali upravo je on ključan, ističe stručnjak. U njemu se skupljaju dlačice, novčići, ukosnice i drugi sitni predmeti koji mogu uzrokovati probleme s odvajanjem vode, neugodne mirise ili čak poplavu.

Filter (obično se nalazi na donjem prednjem dijelu perilice) treba provjeravati i čistiti svakih četiri do šest tjedana, osobito ako primijetite da su ciklusi pranja sporiji ili se pojavljuje ustajali miris.

6. Neprovjeravanje etiketa na odjeći

Ako se vuneni džemper stisnuo ili su traperice nakon pranja postale krute i izblijedjele, razlog bi mogao biti zanemarivanje uputa za pranje. Prema riječima stručnjaka, mnogi korisnici ne obraćaju pažnju na oznake na etiketama, iako one sadrže ključne informacije o preporučenim temperaturama, brzinama centrifuge i odgovarajućim programima pranja za pojedine vrste tkanina.

Stručnjaci savjetuju da se odjeća razvrstava ne samo po bojama, već i prema materijalima i uputama za njegu. Time se produžuje vijek trajanja odjeće, a ujedno štiti i sam uređaj od nepotrebnog opterećenja.

