Ako ne očistite ovaj malo poznati dio usisavača, riskirate kvar: 'Ima tu puno dlaka'

Vaš usisavač jedan je od najčešće korištenih kućanskih uređaja kada je riječ o čišćenju. Iako mnogi priznaju da prašinu brišu ili dubinski čiste rjeđe nego što bi trebali, većina usisava barem jednom tjedno kako bi podovi ostali čisti.

Ako imate kućne ljubimce, usisavač koristite još češće. Dlake pasa i mačaka brzo se nakupljaju na tepisima i tapeciranim površinama, a ulaganje u kvalitetan usisavač namijenjen uklanjanju dlaka može uvelike olakšati posao. No, vaš usisavač možda ne radi optimalno zbog jednog dijela. Iako je namijenjen čišćenju i sam uređaj zahtijeva redovito održavanje inače se može potpuno pokvariti, piše Express.

Potrebno često čišćenje usisavača

Jedna je korisnica na Redditu podijelila fotografiju svog usisavača nakon što je temeljito očistila valjak na dnu uređaja – dio koji većina ljudi zaboravlja redovito provjeravati. Upozorila je da ne zaboravite čistiti valjke jer se dlake i drugi ostaci lako mogu omotati oko njih i začepiti ih, što smanjuje učinkovitost usisavača.

"Tri mjeseca nakupljanja na ovom usisavaču. Dvočlana obitelj s dvije mačke. Ima tu puno dlaka", napisala je.

Mnogi su se zahvalili na korisnom podsjetniku jer su priznali da su potpuno zaboravili da valjci trebaju čišćenje. Budući da se nalaze na dnu uređaja, ljudi ih često ne vide i lako ih je zanemariti.

Drugi su podijelili savjete kako ukloniti ostatke s valjaka. Najčešće preporuke uključuju korištenje rezača šavova kako bi se brzo prerezala dlaka, što je posebno korisno kada je dlaka zapetljana oko valjka.

"Rezač šavova, koji se prodaje uz šivaći pribor, savršen je za ovo", komentirala je jedna osoba.

Foto: Shutterstock

Metode održavanja usisavača

Prije bilo kakvog čišćenja uvijek pročitajte upute proizvođača, jer preporuke se razlikuju ovisno o modelu.

Ispraznite posudu za prašinu ili zamijenite vrećicu

Usisavači bez vrećice: Ispraznite posudu nakon svake upotrebe ili kada je puna otprilike dvije trećine.

Usisavači s vrećicom: Zamijenite vrećicu kada je puna do dvije trećine ili ako osjetite pad snage usisavanja.

Čistite ili zamijenite filtere

Većina usisavača ima jedan ili više filtera (HEPA, pjena ili filc).

Provjerite upute proizvođača koliko često ih treba čistiti ili mijenjati (obično svakih mjesec dana ili svaka tri mjeseca).

Perive filtere operite vodom i potpuno osušite prije ponovne uporabe.

Neperive filtere zamijenite prema preporuci proizvođača.

Provjerite i očistite valjak

Uklonite dlaku, konce i druge ostatke s valjka.

Koristite škare ili riper za šavove za rezanje zapetljane dlake.

Ako je moguće, izvadite valjak za temeljitije čišćenje.

Pregledajte i očistite crijevo

Odvojite crijevo i provjerite ima li začepljenja.

Protjerajte metlu ili fleksibilnu četku kroz crijevo kako biste uklonili blokade.

Po potrebi isperite vodom i ostavite da se potpuno osuši prije ponovne uporabe.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dogodilo se i to, AI službeno ulazi u školske klupe: Evo što će učiti hrvatski školarci