Zaboravite na kamenac i sapunicu: Jednostavno očistite tuš kabinu s dva prirodna sastojka

Ljubiteljica čišćenja i kreatorica sadržaja na TikToku Chantel Mila otkrila je svoj recept za jednostavno domaće sredstvo za čišćenje koje, kako tvrdi, učinkovito uklanja naslage sapuna i kamenac u tuš kabini.

Jedna ljubiteljica čišćenja otkrila je da vam nisu potrebni jaki kemijski proizvodi kako biste uklonili neugledne tragove sapuna i ostatke iz tuš kabine. Chantel Mila, poznata kao Mama Mila na TikToku (@mama_mila_), podijelila je neke od omiljenih trikova za čišćenje kupaonice koji će prostor ponovno učiniti blistavim.

U nedavnom videu, Mila se pozabavila nekim od najčešćih problema pri čišćenju kupaonica, poput ostataka sapuna, tragova kamenca od tvrde vode i čak mrlja o plijesni. No, nećete morati daleko tražiti sastojke za izradu domaćeg sredstva za čišćenje.

Kako očistiti tuš kabinu

Sve što trebate učiniti jest pomiješati alkoholni ocat s 10 kapi eteričnog ulja klinčića. Ovo će pomoći u uklanjanju naslaga sapuna s raznih površina.

#bathroomcleaning #bathroomdesign #cleaninghacks #tipsandtricks ♬ House Tour - Sabrina Carpenter @mama_mila_ Save these 5 tricks to make your next bathroom clean so much easier ✨ which trick will you try first? 1. Prevent hard water marks on your taps by buffing in candle wax. This trick makes the water bead and not settle on your tap ware! 2. Use a mop to clean inside your bathtub without bending 3. And make your shower heads sparkle with baking soda on a lemon 4. Mix 1 cup white vinegar (or hydrogen peroxide) and 10 drops clove oil to rid tough mould + hard water stains in your shower 5. And this mix also removes soap scum all around your bathroom Hope these quick tips were helpful lovelies xx #bathroomclean

Također se može koristiti za uklanjanje tragova kamenca sa stakla tuš kabine.

Alkoholni ocat izvrstan je univerzalni čistač zbog svoje kiselosti, točnije sadržaja octene kiseline. Ocat je učinkovit u otapanju prljavštine, masnoće, naslaga i bakterija - svega što se može pronaći u naslagama sapuna.

Za dodatni sjaj vaše tuš kabine, tim iz Drencha rekao je da zagrijete ocat do vrenja, a zatim njime obrišete vrata, stijenke i zidove tuš kabine. Održavajte ih vlažnima tako da ih brišete svakih pet do osam minuta tijekom 30 minuta. ''Zatim navlažite krpu od mikrovlakana u octu, pospite sodom bikarbonom i izribajte", rekli su.

Čari klinčića

Dodavanje ulja klinčića također može pomoći uz čišćenju i uklanjanju plijesni zahvaljujući njegovim protugljivičnim svojstvima, posebice spoju zvanom eugenol. Eugenol je prirodni fenolni spoj.

Eugenol se široko koristi kao aroma u hrani, kozmetici i parfemima, ali i zbog svojih anestetskih, antiseptičkih i analgetskih svojstava u medicini.

Mila je objasnila da je ova domaća otopina također višenamjenska i može pomoći u borbi protiv plijesni. Budući da je plijesan gljivičnog podrijetla, ocat uništava bakterije.

"Ocat je svestrano, ekološki prihvatljivo i učinkovito rješenje za prevenciju i tretiranje plijesni u kućanstvu. Njegova prirodna svojstva čine ga sigurnijom alternativom agresivnim kemikalijama, prikladnom za redovitu uporabu u održavanju prostora bez plijesni", rekao je Michael Golubev, izvršni direktor tvrtke Mould Busters.

Međutim, ocat ne bi trebao biti dugoročna zamjena za uklanjanje plijesni. Tvrtka Ice Cleaning upozorava da ocat nije dovoljno učinkovit za potpuno uklanjanje i sprječavanje plijesni.

Iako može djelovati na površinsku plijesan, neće ukloniti spore koje se nalaze u zraku.

Također su upozorili na upotrebu octa na određenim vrstama materijala jer može uzrokovati oštećenja. To uključuje beton, kožu, kamen i drvo.

