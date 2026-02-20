Slijedite jednostavna pravila: Aktivirajte ovu opciju i mobitel će vam se brže napuniti

Situacija u kojoj je baterija telefona gotovo prazna, a vremena za punjenje je malo, mnogima je poznata. U takvim trenucima, svaka minuta je važna, a proces punjenja često se čini presporim. Međutim, na pametnim telefonima postoji opcija koja može drastično ubrzati taj proces, ponekad i do 40 posto.

Ne radi se o tehničkoj složenosti, već o čistoj znanosti i efikasnom upravljanju energijom. Uz primjenu jednog glavnog savjeta i nekoliko dodatnih preporuka, moguće je značajno skratiti vrijeme čekanja na punu bateriju, piše Life Hacker.

Foto: Shutterstock

'Skriveni' trik čini čuda

Glavna opcija koja dramatično ubrzava punjenje je zrakoplovni režim rada (Airplane Mode). Aktiviranjem ove funkcije, koja se nalazi u brzom izborniku uređaja, telefon isključuje sve bežične module: mobilnu mrežu, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Upravo su ti moduli značajni potrošači energije, čak i dok se telefon puni jer neprestano pretražuju signale, sinkroniziraju podatke u pozadini i održavaju veze.

Kada se telefon puni u normalnom načinu rada, dio energije iz punjača troši se na rad sustava umjesto da odlazi izravno u bateriju. Uključivanjem zrakoplovnog režima rada, potrošnja energije za pozadinske procese svodi se na minimum. Prema raznim testovima, ovaj jednostavan potez može ubrzati punjenje za 25 do 40 posto. Učinak je još izraženiji ako se uređaj nalazi na području sa slabim signalom jer se tada dodatno troši energija u pokušaju održavanja veze.

Iako je zrakoplovni način rada mobitela iznimno učinkovit, njegov puni potencijal dolazi do izražaja tek u kombinaciji s odgovarajućom opremom. Nisu svi punjači jednaki. Standardni, stari punjač od 5W ne može se mjeriti s modernim brzim punjačem od 20 ili više vata koji podržava standarde poput USB Power Delivery (PD). Na primjer, certificirani brzi punjač i kabel mogu napuniti iPhone do 50 posto za svega tridesetak minuta, dok je starom punjaču za to potrebno više od sat vremena.

Jednako je važno i odakle se telefon puni. Punjenje putem USB priključka na laptopu gotovo je uvijek najsporija opcija jer ti priključci isporučuju vrlo malo snage. Za maksimalnu brzinu, preporučuje se korištenje zidne utičnice uz kvalitetan punjač i odgovarajući kabel.

Foto: Shutterstock

Dodatni savjeti za maksimalnu brzinu

Kako bi se proces punjenja dodatno optimizirao, korisno je primijeniti i nekoliko jednostavnih pravila. Prvo, i najočitije, preporučljivo je ne koristiti telefon dok se puni. Svako paljenje ekrana, provjeravanje poruka ili pregledavanje društvenih mreža troši energiju koju punjač pokušava nadoknaditi, čime se proces značajno usporava.

Drugo, potrebno je paziti na temperaturu. Toplina je najveći neprijatelj baterije. Moderni telefoni imaju ugrađene mehanizme zaštite koji automatski usporavaju punjenje ako se uređaj pregrije. Zato je preporučljivo skinuti zaštitnu masku, pogotovo ako je deblja, i izbjegavati punjenje na suncu ili pod jastukom.

Na kraju, korisno je provjeriti i softverske postavke. Neki Android telefoni u postavkama baterije imaju opciju "Brzo punjenje" (Fast Charging) koja ponekad može biti isključena. Također, aktiviranje načina rada niske potrošnje (Low Power Mode) dodatno smanjuje pozadinske aktivnosti i može pomoći u bržem punjenju.

