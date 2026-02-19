Kada izgubite mobitel, ili vam ga ukradu, svaka sekunda je važna: Odmah poduzmite ove korake

Nakon što shvatite da ste negdje ispustili telefon na putu do trgovine, ma koliko god bili šokirani i frustrirani, nemate vremena za paniku jer će sljedećih nekoliko minuta odrediti hoćete li ga moći vratiti.

To je zato što je, kada vam se telefon izgubi ili vam ga ukradu, ključno iskoristiti sve postavke kako biste se zaštitili od lopova i prevaranata.

Što trebate učiniti što prije kada izgubite ili vam ukradu telefon

U ovoj stresnoj situaciji lako je prestati razmišljati i preplaviti se. No, duboko udahnite i slijedite ove korake koji će zaštititi vašu privatnost i osobne podatke.

1. Označite telefon kao izgubljen

Kada telefon nije kod vas, odmah biste trebali upotrijebiti ugrađene funkcije kako biste ga označili kao izgubljenog, što će omogućiti dodatne sigurnosne postavke. Da biste to učinili, morat ćete koristiti drugi uređaj poput prijenosnog računala, tableta ili prijateljevog telefona.

Za iPhone uređaje, idite u aplikaciju "Pronađi moj", odaberite svoj izgubljeni iPhone ili možete koristiti iCloud.com/find za pristup aplikaciji "Pronađi moj" i odabrati označavanje uređaja kao izgubljenog. Na taj će način vaš telefon daljinski zaključati vaš uređaj lozinkom i sve kartice ili propusnice povezane s Apple Payom više neće biti upotrebljive. I dalje će dopuštati vašem telefonu primanje poziva, ali će automatski daljinski isključiti preglede poruka, sprječavajući lopova da vidi vaše kodove za dvofaktorsku autentifikaciju.

Za Android uređaje, idite na postavku "Siguran uređaj" u Googleovom alatu za praćenje lokacije. To će također zaključati vaš uređaj i dati vam mogućnost postavljanja prilagođene poruke na zaslonu. Također će otežati strancu korištenje vaših spremljenih kreditnih kartica.

2. Prijavite što se dogodilo vlastima

Ako vam je telefon ukraden, odmah prijavite što se dogodilo policiji i recite im jedinstveni serijski broj telefona koji možete pronaći otisnut na stražnjoj strani nekih iPhonea ili u izborniku Postavke. Čak i ako vam policija ne pomogne vratiti telefon, ova dokumentacija će vam pomoći ako vaš davatelj usluga ili osiguravatelj zahtijevaju dokaz da je uređaj ukraden.

Također biste trebali odmah obavijestiti svog telefonskog operatera i zatražiti od njega pisanu potvrdu da ste prijavili nestanak uređaja i da je telefon onemogućen. Također možete zatražiti od svog operatera da doda vaš uređaj u svoju bazu podataka o ukradenim telefonima, tako da vaš telefon neće raditi na njihovoj mreži čak i ako ga netko kasnije pokuša koristiti.

Mnogi od nas također koriste privatne mobitele za posao. Zato biste trebali obavijestiti i odjel IT-ja svoje tvrtke o tome što se dogodilo, kako bi vam mogli pomoći u blokiranju pristupa određenim poslovnim informacijama.

3. Promijenite lozinke

Želite otežati lopovu da ono što je u vašem telefonu proda kao svoje, stoga promijenite sve lozinke za svoje račune e-maila ili aplikacije za plaćanje.

Foto: Shutterstock

Također biste trebali promijeniti lozinku za svoj telefonski račun. Za iPhone uređaje prijavite se na svoj račun daljinski tako da odete na appleid.apple.com, a zatim odaberete Prijava i sigurnost. Tamo ćete vidjeti opcije za promjenu lozinke. Ako želite ići korak dalje, odaberite lozinku koja je duga, slučajna i jedinstvena, sa slovima i brojevima, što će otežati hakiranje vašeg telefona.

Za Android telefone možete se prijaviti i daljinski, odabrati uređaj koji nedostaje i kliknuti "Poništi lozinku uređaja".

4. Uklonite svoj telefon s popisa uređaja koji se koriste za višefaktorsku autentifikaciju

Dvofaktorska autentifikacija s vašim telefonom je korisna, ali ne kada je vaš telefon u pogrešnim rukama. Ne želite da vam se jednokratne lozinke s kodovima iz banke šalju SMS-om na telefon.

Idite na sigurnosne postavke i postavke računa najosjetljivijih aplikacija i opozovite pristup svom telefonu. Dodajte drugi uređaj kao dvofaktorski autentifikator dok ne utvrdite gdje vam se telefon nalazi.

5. Isključite funkcije plaćanja

Idealno bi bilo da ste, ako imate iPhone, već uključili Appleovu opciju "Zaštita od ukradenih uređaja" prije nego što ste izgubili telefon ili su vam ga ukrali. Kada je ova opcija uključena, Apple će zaključati osjetljive podatke kada se vaš iPhone odjednom ne nalazi na GPS lokaciji koju obično često posjećujete, piše Huff Post.

S ovom funkcijom, sama lozinka više nije dovoljna za pristup vašim pohranjenim lozinkama i kreditnim karticama; korisnici moraju potvrditi svoj identitet pomoću Face ID-a ili Touch ID-a. Osim toga, vašem telefonu će trebati sat vremena da bilo tko promijeni vaše Apple lozinke, što vam daje više vremena da označite telefon kao izgubljen.

Google ima sličnu funkciju poznatu kao "Provjera identiteta" koja je dostupna za neke Android telefone. Ali čak i ako već nemate omogućene postavke protiv krađe, još uvijek postoje koraci koje možete poduzeti kako biste zaštitili svoje bankovne podatke. Možete onemogućiti sve kreditne kartice koje ste pohranili na telefonu prijavom u banku i blokiranjem platnih kartica kako ih nitko ne bi mogao koristiti. Također možete nazvati banku i zatražiti da vam izdaju novu kreditnu karticu.

6. Provjerite svoju policu osiguranja kako biste vidjeli pokriva li ona troškove

Proizvođač ili operater vašeg mobitela možda ima osiguranje koje ste kupili kada ste prvi put dobili telefon. Provjerite to.

7. Nemojte brisati uređaj s računa

Kada je vaš telefon možda kompromitiran, razumljivo je da želite izbrisati sve osobne veze koje imate s njim, ali nemojte pretjerivati. Nemojte u potpunosti ukloniti uređaj sa svog Apple ili Google računa jer će to lopovu olakšati resetiranje telefona kao novog uređaja.

Ako imate iPhone, uklanjanjem uređaja s vašeg Find My popisa uklonit ćete Appleovu aktivacijsku blokadu, što će prevarantu olakšati otključavanje i preprodaju vašeg uređaja.

8. Izbrišite telefon

Ako se dogodi najgore i ne možete pronaći telefon, daljinsko brisanje podataka najsigurnija je opcija. Nadamo se da ste već omogućili automatske sigurnosne kopije podataka na telefonu kako daljinsko brisanje podataka s uređaja putem Applea ili Googlea ne bi bilo toliko bolno i kako biste mogli vratiti prethodne postavke i pozadine.

Možete sve učiniti kako treba i to ne jamči da ćete dobiti svoj telefon natrag, ali vam barem daje mir znajući da je vaša privatnost zaštićena bez obzira na to što se dogodilo.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'