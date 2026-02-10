Pitali smo vas što mislite o velikom broju odlikaša koji su pali državnu maturu: 'Treba zaslužiti'

Podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih iz baze Školski e-Rudnik upućuju na značajno odstupanje između školskih ocjena i rezultata državne mature, budući da u školskoj godini 2024./2025. čak 262 učenika koji su iz pojedinih predmeta imali zaključnu ocjenu odličan na državnoj maturi iz tih istih predmeta nisu zadovoljili minimalne kriterije prolaznosti.

Najizraženiji nesrazmjer zabilježen je u hrvatskom jeziku, gdje je maturu palo 146 učenika s prethodno zaključenom peticom. Slijedi matematika sa 107 takvih slučajeva, dok je u engleskom jeziku zabilježeno tek 11 učenika koji su, unatoč odličnom školskom uspjehu, na maturi dobili negativnu ocjenu.

Što čitatelji misle o znanju učenika?

Jedan dio komentatora na Facebook profilu Net.hr-a kao glavni problem vidi snažan pritisak roditelja i sustav koji popušta nauštrb djece.

"Koliki utjecaj imaju roditelji u školama, meni je to očekivano. Samo mi je žao djece koja nakon toga dožive totalni fijasko i stres", poručuje jedna čitateljica.

Drugi smatraju da ovakav ishod nije iznenađenje jer se znanje često svodi na kratkoročno pamćenje. "Sustav je takav da se sve uči napamet i kad se prođe gradivo, sve se zaboravi. Što se očekuje, da sve pamte? Nedavno je sin dobio za čitati 'Priče iz davnine' od Ivane Brlić Mažuranić, ja sam pročitala i kod četvrte već nisam znala koji likovi su bili u kojoj basni, priče su se pomiješale. Matematiku iz srednje i dan danas rasturam, povijest sam učila za ispit i nakon toga za tjedan dana ne bih imala pojma", navodi jedna majka, ističući razliku između razumijevanja i pukog bubanja.

Dio javnosti pak smatra da je državna matura jedini realan filter znanja. "Pa neka dobiju jedinicu kao vrata na maturi. Te petice kroz godinu ništa ne znače ako nemaju znanje. Znanje će pokazati na maturi. Svi bi samo silne petice. Ja sam imao prosjek u srednjoj 3,5 do 4,0 pa sam završio prilično težak fakultet", poručuje jedan čitatelj, dodajući da je nekadašnja dvojka danas, kaže, "postala petica".

Foto: Shutterstock

Pritisak roditelja na ocjene

Često se spominje i inflacija ocjena te popuštanje kriterija kako bi se izbjegli sukobi s roditeljima: "Previše se ocjene poklanjaju i nisu realne ua njihovo znanje, samo da ne bude problema s roditeljima."

Neki upozoravaju da izvrsnost gubi smisao ako je svi imaju. "Ne mogu svi prolaziti s pet. Izvrsnost se treba zaslužiti. Nemoguće je da 80 posto razreda bude 5.0 jer jednostavno rijetka su djeca koja su za sve, često su to daroviti i sl. I tome služi izvrsnost. Kad naučimo sebe, a onda i djecu da je super uspjeh završiti razred s vrlo dobrim uspjehom tada će stanje biti i realno", ističe čitateljica.

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Posebno kritični komentari dolaze od onih koji upozoravaju na dugogodišnje pritiske kojima su izloženi učitelji. "Dragi roditelji, tražili ste – dobili ste. Kao ose napadate i tražite petice, u stanju ste sve institucije lažno poslati na učitelje, a ne kužite da će to kad tad izbiti negdje. Zašto kažem lažno? Jer ne želite čuti kad vam objašnjavamo da bi ocjena trebala biti ogledalo rada i da je poklonjena ocjena medvjeđa usluga. Već onda drvlje i kamenje na učitelje, da ne vole vaše dijete, da je to osobno i da zato nema pet itd", navodi jedna osoba s iskustvom rada u obrazovnom sustavu.

Neki komentari problem sagledavaju još šire, izvan samih ocjena. "Djeca znaju skidati aplikacije već u vrtiću, ali ne znaju pravilno držati olovku. Ne cijeni se znanje, nego ispunjavanje normi", upozorava jedan čitatelj, dok drugi cijelu pojavu sažima u dvije riječi: "ChatGPT generacija."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji učitelj na svijetu: 'Danas morate biti zabavljač, psiholog, geograf i kazališni glumac'