Nikola Jurković završio je Harvard kao jedan od najuspješnijih: Otkriva kako se najbolje uči

Nikola Jurković, mladi stručnjak za sigurnost umjetne inteligencije, jedan je od rijetkih koji je završio prestižni Harvard, a danas radi u San Franciscu, gdje se bavi pitanjem zaštite čovječanstva od potencijalnih prijetnji koje mogu nastati u razvoju umjetne inteligencije.

Njegov put prema uspjehu započeo je u rodnom Metkoviću, gdje je kroz sudjelovanje na natjecanjima iz fizike i ljetne škole znanosti već tada pokazivao iznimnu predanost učenju i istraživačkom radu. Ovaj uspjeh omogućio mu je da se domogne jednog od najprestižnijih sveučilišta na svijetu i postane dio društva Phi Beta Kappa, gdje prihvaćaju samo najuspješnije studente.

Foto: Privatni Album

Kako mnogi roditelji muku muče s poticanjem djece na učenje jer mnogi pokazuju otpor prema knjigama, Jurković objašnjava koja je tajna uspješnog školovanja.

Uspješne metode učenja

"Mislim da mi je bila jako važna podrška roditelja i od profesora, kao i od ljudi koji su organizirali dodatnu nastavu i ljetne škole. Na dodatnu nastavu sam išao u Dubrovnik koju je držala udruga Caboga za promicanje prirodnih znanosti", rekao je ranije u intervjuu za Net.hr.

Foto: Pexels

Zatim je dodao: "Jedna od stvari koju sam rano naučio jest da se mogu jako puno oslanjati na internet. Već od osnovne škole počeo sam učiti matematiku i fiziku na internetu, preko Khan Akademije i preko YouTubea. To je bio ogroman resurs jer sam tako mogao ići brzinom koja je meni pasala, a ne brzinom koja je određena nekim sustavom. To mi je jako puno pomoglo. Recimo - za natjecateljsku fiziku i za robotiku postoji ogromna količina resursa na internetu, samo ih treba pronaći."

Osim toga, podijelio je detalje o svojoj rutini koja mu je pomogla u procesu učenja, naglašavajući ključne metode koje su ga vodile kroz školovanje i pripreme za natjecanja.

Foto: Pexels

"Zapravo cijeli život imam dosta rutine - i u srednjoj školi kad sam se pripremao za natjecanja iz fizike, kao i kad bih čitavo ljeto učio određene sate u danu. Mislim da je jedan od glavnih alata bio pripremati se radeći. Najbolja priprema je bila rješavati testove i natjecanja prošlih godina. Recimo, za natjecanja iz fizike rješavao bih prošla natjecanja iz fizike i mislim da je to bilo jako korisno", napomenuo je Jurković.

"Mislim da sam svako ljeto proveo na raznim stvarima – ili učeći ili radeći neke projekte iz robotike – zato što mislim da je to najbolje vrijeme za srednjoškolce da se bave stvarima gdje mogu učiti praktički, umjesto iz udžbenika", zaključio je ovaj stručnjak za sigurnost umjetne inteligencije.

