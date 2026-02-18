Liječnica oštro upozorava: 'Zaista je opasno guglati simptome. Svi rade istu grešku'

Mnogi od nas, čim osjete neki zdravstveni problem, prvo posegnu za internetskom tražilicom umjesto da posjete liječnika. Međutim, jedna je liječnica izdala oštro upozorenje svima koji svoje simptome provjeravaju na Googleu, ističući kako takva praksa može donijeti više štete nego koristi.

Dr. Raj Arora, liječnica obiteljske medicine koja radi za britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS), objašnjava da internetska pretraga vjerojatno ne daje cjelovitu sliku vašeg zdravstvenog stanja. Iako razumije da ljudi istražuju simptome kako bi bolje razumjeli svoje tegobe, vjeruje da pritom gotovo svi čine istu pogrešku.

Greška koju svi rade kod pretraživanja

U svom videu na TikToku, dr. Arora je poručila: "Reći ću vam da ne guglate svoje simptome, ali budimo iskreni, svejedno ćete to učiniti. Zato razgovarajmo o tome kako to učiniti na siguran način." Ona objašnjava da Google stvara sažetak temeljen na umjetnoj inteligenciji i podacima koje unesete. Taj kratki pregled ne uzima u obzir vaš govor tijela, kako se osjećate, niti bilo što drugo osim riječi koje ste upisali u tražilicu.

"Na temelju toga mogu se pojaviti brojne različite dijagnoze, ponekad potpuno relevantne, a ponekad i potpuno netočne. Zapravo, u većini slučajeva, potpuno su netočne", tvrdi liječnica. Dr. Arora savjetuje da informacije koje ste pronašli na internetu možete podijeliti sa svojim liječnikom kako biste vidjeli slaže li se s njima, ali nikada ne biste trebali vjerovati internetskoj pretrazi više nego liječničkoj dijagnozi.

Odgođeno liječenje i nepotrebna anksioznost

Oslanjanje na internetsku samodijagnozu ne samo da može odgoditi ispravno liječenje, već može uzrokovati i značajnu mentalnu štetu. Razlog tome je što se možete početi brinuti zbog nečega "potpuno nevažnog" za vaše stvarno stanje, što dovodi do nepotrebnog stresa i anksioznosti.

Liječnica je svjesna da ponekad može potrajati dok ne dobijete termin za pregled. U međuvremenu, potiče ljude da vode dnevnik simptoma. Na taj način, kada dođe vrijeme za pregled, mogu svom liječniku pružiti što je više moguće informacija, što olakšava postavljanje točne dijagnoze.

Što kažu Google i zdravstveni sustavi

I sam Google jasno ističe da su rezultati pretrage simptoma namijenjeni isključivo informiranju te se ne smiju koristiti za postavljanje dijagnoze ili određivanje liječenja. Tvrtka se također osvrnula na zabrinutost da bi rezultati pretrage temeljeni na umjetnoj inteligenciji mogli pružiti netočne zdravstvene savjete. Glasnogovornik Googlea za Mirror je izjavio: "Značajno ulažemo u kvalitetu sažetaka umjetne inteligencije, posebno za teme poput zdravlja, i velika većina njih pruža točne informacije."

Ambulante opće prakse nude preglede kod različitih zdravstvenih stručnjaka, uključujući liječnike, medicinske sestre, kliničke farmaceute ili fizioterapeute, ovisno o vašoj situaciji. Pregledi se mogu obaviti osobno, telefonski ili putem interneta. Ako smatrate da vam je potreban pregled, najbolje je kontaktirati svoju ambulantu. Prilikom naručivanja, osoblje vas može pitati o prirodi vašeg problema kako bi vas mogli uputiti najprikladnijem stručnjaku i odrediti hitnost pregleda.

U konačnici, iako je internet koristan alat za informiranje, ključno je zapamtiti da ništa ne može zamijeniti stručno mišljenje i dijagnozu kvalificiranog liječnika. Umjesto da dopustite algoritmima da vas plaše najgorim mogućim scenarijima, zabilježite svoje simptome i potražite profesionalni medicinski savjet.

