Ovako umjetna inteligencija vidi idealne partnere za samce prema određenoj generaciji

Pojam fizičke privlačnosti oduvijek je bio predmet subjektivne procjene, no nedavno istraživanje londonske CREO Clinic, provedeno uz pomoć umjetne inteligencije, nastoji ponuditi objektivniji uvid.

Na temelju ankete koja je obuhvatila tisuću odraslih Britanaca, generirane su vizualizacije idealnog muškarca i žene za četiri demografske skupine: Baby Boomere, Generaciju X, Milenijalce i Generaciju Z. Analiza rezultata ukazuje na značajne generacijske razlike u estetskim preferencijama, ali i na postojanje određenih konstanti koje su se održale kroz desetljeća.

Evolucija ideala ljepote kroz generacije

Metodologija istraživanja temeljila se na opisima idealnih fizičkih osobina partnera, uključujući boju očiju i kose te tjelesnu građu, koje su dali sudionici ankete. Najfrekventniji odgovori zatim su uneseni u program za generiranje slika temeljen na umjetnoj inteligenciji, čime su stvoreni vizualni prikazi idealnih partnera.

Prema izvještaju New York Posta, rezultati su pokazali značajnu promjenu u standardima ljepote, osobito u pogledu preferencija boje kose i tjelesne građe.

Baby Boomeri

Pripadnici starijih generacija, Baby Boomeri (rođeni 1946. – 1964.) i Generacija X (1965. – 1980.), iskazali su sklonost klasičnim idealima ljepote. Prema preferencijama Baby Boomera, idealna žena ima okrugle plave oči, prćast nos te dugu, ravnu plavu kosu.

Idealan muškarac, prema njihovom mišljenju, ima plave oči bademastog oblika, tamnosmeđu valovitu kosu i vitku, atletsku građu.

Generacija X

Generacija X dijeli slične afinitete, uz manje razlike. Idealna žena i dalje je svijetle kose te vitke građe oblika pješčanog sata, dok se kod idealnog muškarca kao preferencija navode smeđe oči i kratka kosa. Obje generacije daju prednost vitkijoj muškoj građi, bez izraženije muskulature.

Milenijalci

S Milenijalcima (rođeni 1981. – 1996.) i Generacijom Z (1997. – 2012.) dolazi do značajne promjene u estetskim preferencijama. Plava kosa sve manje dominira, dok mlađe generacije sve češće prednost daju tamnosmeđoj i crnoj nijansi.

Za Milenijalce, idealna žena ima tamnosmeđu kosu i naglašenije obline, dok se od idealnog muškarca očekuje izraženo mišićava i atletska građa.

Generacija Z

Generacija Z definira još specifičnije standarde. Njihova vizija idealne žene uključuje dugu, ravnu crnu kosu, smeđe oči i lice srcolikog oblika.

Figura pješčanog sata ostaje poželjna, ali uz naglašenu visinu. Idealan muškarac je također atletski građen, s tamnosmeđom valovitom kosom i licem oblika obrnutog trokuta.

Univerzalne karakteristike i kritike

Unatoč evidentnim generacijskim razlikama, određene fizičke karakteristike pokazale su se univerzalno poželjnima. Bademasti oblik očiju kod muškaraca te malen, blago prćast nos, zadržali su status ideala kroz sve generacije. Jednako tako, figura pješčanog sata ostaje preferirani oblik ženskog tijela. Dodatno, gotovo svi ispitanici izrazili su sklonost prema partnerima približno iste životne dobi.

Međutim, vizualizacije generirane umjetnom inteligencijom izazvale su i javnu raspravu. Glavna zamjerka odnosila se na nedostatak etničke raznolikosti, s obzirom na to da su svi generirani prikazi prikazivali osobe svijetle puti. Kritičari upozoravaju da se time nameću nerealni i isključivi standardi ljepote, što može negativno utjecati na samopouzdanje.

