Moderni spojevi često polaze po zlu zbog ovoga: 'Aplikacije nisu jedini problem'

Stručnjakinja za pronalaženje partnera Louanne Ward provela je tri desetljeća dešifrirajući zašto moderni spojevi tako često polaze po zlu, a prema njezinim riječima, u 2025. godini znakovi upozorenja postali su previše očiti da bi se ignorirali.

Stručnjakinja iz Pertha otišla je toliko daleko da je 2025. godinu proglasila jednim od emocionalno najneproduktivnijih razdoblja za samce u novijoj povijesti.

Njezinu tvrdnju potkrjepljuju i brojke. Globalni podaci o spojevima pokazuju da gotovo polovica odraslih samaca aktivno traži dugoročnu vezu, no sve ih manje u tome uspijeva, unatoč rekordnoj upotrebi aplikacija za upoznavanje. Umjesto romantike, mnogi se nalaze zarobljeni u ciklusima nedefiniranih odnosa, beskonačnog "swipeanja" i emocionalne otuđenosti.

Izlasci, nekoć vođeni znatiželjom i optimizmom, sve više djeluju transakcijski, iscrpljujuće i jednokratno. Prema Ward, problem nije u lošoj sreći ili nedostatku opcija, već u nizu zajedničkih ponašanja koja tiho sabotiraju povezanost prije nego što se uopće stigne razviti.

Zamor od aplikacija i emocionalna nedostupnost

Iako su mnogi za neuspjehe u ljubavi okrivili aplikacije, Ward vjeruje da problem leži mnogo dublje. "Gotovo kao da su se pravila igre promijenila u usporenoj snimci", razmišlja ona o godini obilježenoj emocionalnom nedostupnošću, izgaranjem i izbjegavanjem.

Diljem svijeta, zamor od aplikacija za upoznavanje postao je široko rasprostranjena pojava, a nedavna istraživanja potvrđuju da se više od 78 posto pripadnika generacije Z i milenijalaca osjeća iscrpljeno beskrajnim pregledavanjem profila i "ghostingom".

Ward ističe kako je to jedna od najvećih zamki. Kada izlasci prestanu biti potencijal i postanu obveza, entuzijazam nestaje. To izgaranje, objašnjava ona, ne ubija samo volju, već i emocionalnu dostupnost, stvarajući zid koji sprječava bilo kakvu iskrenu povezanost. Ljudi misle da je ključ u pronalaženju prave osobe, ali češće se radi o tome da postanu osoba koja može održati zdravu vezu.

Preosjetljivost i neprestana potraga za manama

Aplikacije nisu jedini problem. Jedan od najpodmuklijih trendova koje je Ward uočila jest preosjetljivost, gdje se mali pogrešni koraci preuveličavaju i postaju razlog za prekid, a svaka manja nesuglasica tumači kao dokaz da "on ili ona nije pravi".

U kulturi u kojoj smo istrenirani tražiti mane, sitne neobičnosti i bezazlena ponašanja postaju preuveličana do te mjere da ono što je moglo biti početak veze postaje razlog za odustajanje.

Ova dinamika, kako prenosi Daily Mail Online, potaknuta je istom kulturom društvenih mreža koja je obećavala autentičnu povezanost, a umjesto toga najčešće isporučuje usporedbu i nesigurnost. Tome se pridružuje i sklonost da se na prvi znak nelagode odustane ili da se bezazlene razlike proglašavaju "crvenim zastavama". Iako su zdrave granice važne, promatranje svake različitosti kao nepremostive prepreke ostavlja mnoge samce bez prilike da rastu uz drugu osobu.

Zabluda kemije i zamka 'nedefiniranih odnosa'

Još jedna klasična pogreška je miješanje kemije s kompatibilnošću, odnosno davanje prednosti početnoj iskri nad suštinom. Ward vjeruje da je to jedan od najčešćih uzroka propasti dugoročnog potencijala.

Iako je opojni osjećaj početne kemije stvaran, objašnjava ona, često je to samo dimna zavjesa koja skriva nedostatak zajedničkih vrijednosti, životnih ciljeva i emocionalne usklađenosti. Ovu zbrku samo pogoršava dizajn aplikacija za upoznavanje koje favoriziraju brzu privlačnost umjesto spore, ali stabilne kompatibilnosti.

Uzorak koji Ward također izdvaja jest normalizacija takozvanih "situationships" i dvosmislenih, nedefiniranih veza. Budući da ležerni aranžmani dominiraju romantičnim krajolikom generacije Z, nedostatak jasne predanosti postao je zadana postavka koja potencijalne veze drži u stanju vječne neizvjesnosti. Ove nedefinirane veze, tvrdi stručnjakinja, često nas štite od ranjivosti, ali nas istovremeno sprječavaju da ikada nekoga istinski upoznamo.

Površnost i osuđivanje umjesto znatiželje

Možda najznačajnija promjena koju je primijetila jest u samom pristupu izlascima. Umjesto istraživanja, mnogi započinju s osuđivačkim stavom i analizom nečije prošlosti, pregledavajući digitalnu povijest osobe u potrazi za razlozima za diskvalifikaciju, umjesto da otkrivaju razloge za povezivanje.

Ta sklonost zamijenila je znatiželju. Drugi problem je površna lista za provjeru, gdje izgled i prihodi imaju prednost pred karakterom. U konačnici, izlaženje s više osoba istovremeno, iako se čini kao širenje opcija, često stvara neodlučnost i emocionalnu stagnaciju.

"Ništa od ovoga ne znači da ste neuspješni", podsjeća Ward, ističući da je prepoznavanje vlastitih pogrešaka ujedno i prepoznavanje sljedećeg koraka naprijed. Uostalom, znati što ne treba činiti već je pola dobivene bitke. Druga polovica, zaključuje ona, sastoji se od prihvaćanja nelagode, izazivanja površnih kriterija i hrabrosti da se u odnos uđe s namjerom, a ne s obrambenim stavom.

