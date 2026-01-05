Osam suptilnih znakova da će vaš partner uskoro zatražiti razvod: 'Nisu uvijek očiti'

Blagdansko razdoblje obično je vrijeme za emotivno povezivanje. No, za neke parove, pak, može razotkriti pukotine u njihovoj vezi. Upravo zato odvjetnici 5. siječnja, prvi radni ponedjeljak u Novoj godini, nazivaju "Danom razvoda", jer toga dana zaprimaju više zahtjeva za raskidanje braka nego bilo kojeg drugog datuma u godini.

No, znakovi za uzbunu koji najavljuju kraj veze nisu uvijek očiti. Savjetnica za razvode Sara Davison, koja je radila s tisućama klijenata, za Daily Mail je rekla da ti znakovi mogu biti vrlo suptilni. Naravno, ne trebate paničariti ako prepoznate samo jedan od njih, jer i najprivrženiji suprug može imati loš dan. Ipak, ako u ponašanju svog partnera prepoznajete većinu ili sve navedene obrasce, budite na oprezu.

1. Izdajnički božićni dar

Znak za uzbunu može biti dar kupljen u zadnji tren. No, često je problem upravo u tome što je dar pažljivo odabran, točnije, u onome što je odabrano. Isti dar kao i prošle godine sugerira da je zaboravio što vam je darovao, a prekrasno donje rublje koje je dva broja premalo može se protumačiti kao okrutnost.

Jedna klijentica je, otvarajući dar, shvatila da je dobila poklon bon za kupovinu sa stilistom. Njezin suprug se nagnuo i upitao: "Što je to?". Priznao je da je zadužio svoju asistenticu da to riješi i da se nije potrudio ni pitati što je kupila.

2. Mrzi se fotografirati s vama

Jedna klijentica ispričala je kako njezin suprug nije želio biti ni na jednoj božićnoj fotografiji s njom. Izmišljao je izgovore ili bi se jednostavno udaljio, iako je rado fotografirao nju i djecu.

Kada netko zamišlja život bez vas, prestaje željeti bilježiti trenutke života s vama. Ne želi biti prisutan u sadašnjem trenutku. On je već mentalno otišao. To je ujedno i razlog zašto neki muškarci izbjegavaju razgovore o zajedničkim planovima za budućnost: kada se ta tema pokrene, jednostavno zašute.

3. Zaboravio je kupiti ključnu namirnicu za ručak

Jasno se sjećate da je pristao kupiti sastojke za umak za svečani ručak, ali on se sada ničega ne sjeća i tvrdi da o tome niste razgovarali. Shvaćate da ne laže, jednostavno vas nije slušao.

Ako pokušate razgovarati s njim ili ga zamolite da nešto učini, osjećate se kao da gurate kamen uzbrdo. On je mentalno odsutan, a vaše potrebe mu nisu prioritet. Emocionalna udaljenost jedan je od najranijih znakova da se partner isključio iz veze.

4. Ponaša se kao mrzovoljni tinejdžer

Imate osjećaj da mu je s vama dosadno. Osjetili ste njegov otpor prema zajedničkim blagdanskim ritualima, poput ukrašavanja božićnog drvca, gledanja blagdanskih filmova ili druženja s prijateljima. Ponaša se kao da ga na to tjerate.

Moguće je da je samo umoran i da se želi opustiti. Međutim, ključni pokazatelj da se radi o problemu u vezi jest ako to nije samo stres povezan s blagdanima, već stalna iritacija usmjerena prema vama. Ako se isključio iz braka, vaši rituali povezivanja za njega predstavljaju teret, što vam pasivno-agresivno pokazuje.

5. Osjećate se fizički napeto u njegovoj blizini

Pritisak tijekom Božića može izazvati svađe čak i među najsretnijim parovima, no ove godine se niste mogli riješiti upornog osjećaja strepnje kada je vaš suprug bio u blizini. Neke žene osjećaju stezanje u grlu ili prsima, što je instinktivna reakcija na stres kada morate hodati kao po jajima oko nekoga tko je emocionalno neiskren.

6. Ne preuzima nikakvu odgovornost

Znate da ako ga upitate: "Što se događa?", razgovor će se svesti na nešto što ste vi učinili. Previše ste novca potrošili, prekuhali ste prokulice. On čini da se osjećate kao da ste vi problem, govoreći: "Ne mogu se nositi s tvojom dramom".

Nema kompromisa, preuzimanja odgovornosti ni zajedničkog rješavanja problema. Navodi vas da sumnjate u sebe i preispitujete se jeste li možda preosjetljivi. To je zbunjujuće jer znate da nije istina. On zapravo ispisuje novu verziju vaše priče koja će mu na kraju poslužiti kao opravdanje da vas ostavi.

7. Stalno izlazi, ali nije u pitanju preljub

Vaše druženje s prijateljima nije mu bilo važno, ali je zato bio spreman otići na svako drugo društveno okupljanje. Od poslovnih domjenaka, susreta s njegovim starim prijateljima do večernjih izlazaka, a vi niste bili pozvani, iako vas je ranije barem ponekad pozivao.

Neke žene su u takvim situacijama uvjerene da suprug ima aferu, ali to često nije slučaj. On samo odražava svoju želju za emocionalnim bijegom iz braka. Stvara prostor za sebe i istražuje kakav bi mu bio život bez vas.

8. Božić je bio blažen

Neki muškarci postanu iznimno susretljivi nakon turbulentnog razdoblja. Žena je iznenađena, ali i oduševljena. Misli si: "Uspjeli smo to prebroditi". Ona ne shvaća da je on ljubazniji samo zato što je potajno odlučio otići.

Nema svađa ni sukoba, vlada zatišje, nažalost, zato što se on potpuno isključio. Razmišlja na način: "Ovo je zadnji put da moram ovo raditi, samo se nasmiješi i izdrži". Žene često govore: "Imali smo prekrasan Božić. Bio je divan prema meni i djeci, kupio mi je lijep dar. A dva tjedna kasnije, otišao je".

Ovakve su situacije iznimno teške i stresne, no važno je znati da pomoć postoji. Niste bespomoćni i ne morate patiti sami. Imajte na umu da sljedeća godina može biti vaša prilika da preuredite svoj život točno onako kako vi to želite.

