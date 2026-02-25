Bodø/Glimt zaradio bogatstvo izbacivanjem Petra Sučića iz Lige prvaka
Bodo/Glimt je hit ove sezone Lige prvaka
Norveški Bodø/Glimt priredio je u utorak najveću senzaciju u doigravanju za osmnu finala Lige prvaka izbacivši milanski Inter, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5-2 nadmetanje kroz 180 minuta.
Bodo/Glimt odigrao je jako pametnu, discipliniranu i čvrstu utakmicu, a na njihovu igru Inter, za kojega je od 62. minute zaigrao hrvatski reprezentativac Petar Sučić, nije uspio odgovoriti.
Za veliku pobedu nad Interaom, koja im je donijela plasman u odminu finala Lige prvaka, norveški klub dobio je i bogatu nagradu od UEFA-e.
Ulazak u osminu finala donsi 11 milijuna eura, što znači da ukupna zarada ove sezone iznosi oko 51 miljun jer je 40 već dosad zaradio u ligaškom dijelu.
