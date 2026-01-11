Nakon pet godina bez snijega Cvituša zasjala starim sjajem, pogledajte prizore iz bajkovite Like

SVE PUNO TURISTA /

Zima se vratila kući, vratila se u Liku, a s njom su Ličanima došli i Dalmatinci željni snijega. Zadnji dan školskih praznika sva lička izletišta su osim snijegom bila zatrpana i posjetiteljima poput Lovinca.

Na prilazima Dalmatincima najbližem snijegu u Lici - kilometarske kolone. Automobili su danas doslovno okupirali malo ličko mjesto smješteno odmah nakon prolaska tunela Sv. Rok. Stotine i stotine automobila donijele su više od tisuću posjetitelja.

"Na samome pristupu sanjkalištu je krkljanac nastao iako je kasnije bilo mjesta slobodnih, ali auta se nisu baš mogla mimoići, pa je nastala prilična kolona na ulazu", kaže Zagrepčanin Tomislav Oršolić, a Luka Ježina s Murtera dodaje: "Nismo našli parking, al' smo parkirali uz cestu, ogromna je gužva. Jedan put godišnje dolazimo. Evo nadam se da će se malo djeca izigrati, da će na kraju ipak sve biti dobro."

Nakon pet godina bez snijega, ova i prethodna zima su vratile u život Izletište Cvituša. Na kraju sezone, nadaju se domaćini, ostat će nešto novca i za nova ulaganja i širenje parkirališta. Više doznajte u priči Nikoline Radić.