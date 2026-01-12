Pola mirovine i puno radno vrijeme: Stigla nova pravila za one koji žele raditi u penziji

ŽIVOT U MIROVINI /

S početkom nove godine na snagu su stupile promjene koje se tiču zaposlenih umirovljenika. Oni koji žele odsad se mogu zaposliti na puno radno vrijeme, ali uz isplatu polovice mirovine.

Mjera je izazvala podijeljene reakcije među umirovljenicima: dio smatra da je pravedna i korisna za prijenos znanja, dok drugi upozoravaju da se time kažnjavaju ljudi koji su mirovinu zaslužili dugim stažem.

Mladen Šoprek radio je 38 godina, a posljednjih sedam je u mirovini. Ipak, njegova jutra i dalje izgledaju radno – i dalje vozi taxi. “Tolko mi je bajna mirovina da ne mogu niti čavle kupiti kad platim režije. Pa sam prisiljen raditi da mogu živjeti”, kaže Šoprek.

Radio je u tvornici autobusa, bio ugostitelj, servisirao automobile, a i hrvatski je branitelj. Na kraju svega, mirovina mu iznosi 470 eura. Zbog toga nije prestao raditi ni nakon odlaska u mirovinu – a nije jedini. Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalomon.