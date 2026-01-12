Pogledajte što je sve Hrvatska pokazala šefu NATO-a: Je li Rutte zadovoljan?

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas je stigao u posjet Hrvatskoj. Posjet je započeo radnim sastankom s premijerom Andrejem Plenkovićem u 11.40 sati u vojarni 'Pukovnik Marko Živković' na Plesu, a razgovori su se potom nastavili u Banskim dvorima.

U poslijepodnevnom dijelu programa, u 15.25 sati, Rutte će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici sastati s predstavnicima hrvatske obrambene industrije kako bi razgovarali o suradnji s NATO partnerima.

Sastanak s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem održat će se u 16.30 sati u Uredu predsjednika na Pantovčaku, dok je za 17.15 sati predviđen razgovor s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem. Nakon oba sastanka bit će objavljena priopćenja.

Uoči posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj predsjednik Zoran Milanović u petak je za njega rekao da 'nije jasno u čije ime govori', a da 'govori puno stvari' koje ne podržava.