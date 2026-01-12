Što će zabrana mobitela u školama donijeti djeci? Jedni oduševljeni, drugi pesimistični

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PITALI SMO VAS /

Više od 400 tisuća učenika vratilo se u školske klupe - što u osnovnu, što u srednju školu.

Osnovce čeka potpuna zabrana korištenja mobitela, dok će srednjoškolcima biti dopušteni u slobodno vrijeme. U slučaju tučnjave, unošenja ili konzumiranja alkohola i psihoaktivnih tvari u školi, ali i poticanja na bojkot nastave, roditelji će biti prijavljeni socijalnim službama.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?