Što će zabrana mobitela u školama donijeti djeci? Jedni oduševljeni, drugi pesimistični

MORATE POGLEDATI /
Plenković svojim smislom za humor oborio glavnog tajnika NATO-a s nogu: Evo što je rekao
Više od 400 tisuća učenika vratilo se u školske klupe - što u osnovnu, što u srednju školu.
Osnovce čeka potpuna zabrana korištenja mobitela, dok će srednjoškolcima biti dopušteni u slobodno vrijeme. U slučaju tučnjave, unošenja ili konzumiranja alkohola i psihoaktivnih tvari u školi, ali i poticanja na bojkot nastave, roditelji će biti prijavljeni socijalnim službama.
A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas - Što će zabrana korištenja mobitela u školama donijeti djeci?