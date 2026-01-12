Iranac u Hrvatskoj za Direkt: 'Gospodine Trump trebamo samo podršku iz zraka, evo što ciljati'

Iranke koje pale cigarete sa zapaljenom slikom ajatolaha: sigurno ste ovih dana vidjeli fotografije, koje najbolje svjedoče o tome što se ovih dana događa u Iranu. Bliži li se kraju vladavina vjerskih vođa? Pita se cijeli svijet nakon masovnih prosvjeda, možda i najvećih od revolucije '79. Iranci se bune zbog ekonomske krize, ali i korupcije i opće represije.

Odgovor države je nasilno gušenje demonstracija, više od 600 prosvjednika dosad je ubijeno. Dok Donald Trump upozorava da se razmatraju opcije za vojnu intervenciju, režim tvrdi da su spremni za rat. Direkt je razgovarao s Irancima u Zagrebu, koji vjeruju da je došao prijelomni trenutak.