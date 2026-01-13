'Pluća grada' na izdisaju: Ni šest mjeseci nakon, nema sanacije! 'Graniči s ludosti'

GDJE JE ZAPELO? /

Sigurno se sjećate posljedica kakve je Splitu lani ostavila jedna druga vremenska nepogoda. U samo dvadesetak minuta superćelijska oluja je na Marjanu srušila na stotine stabala. A nas je zanimalo: kako park šuma izgleda pola godine kasnije. Mnoga od tih srušenih stabala i danas su na istom mjestu, i tako će biti još neko vrijeme: jer sanacija je privremeno zaustavljena zbog pogrešnih koraka u odabiru izvođača. Provjerili smo gdje zapelo...