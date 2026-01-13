Stižu velike promjene koje će se svidjeti Hrvatima: 'To će biti veliko olakšanje'

VEĆA PRAVA /

Za potrošače veća prava, a za trgovce veće kazne. U tijeku je javno savjetovanje o zakonu, kojim bi se položaj potrošača trebao ojačati i uskladiti s europskim direktivama. Najveće promjene odnose se upravo na popravak neispravnog proizvoda.

Popravci će biti sve češća briga trgovaca. Da vam se ne zavrti u glavi, primjerice, zbog neispravne perilice rublja, stižu nova pravila kojima će kupci lakše ostvariti pravo na popravak neispravne robe, kao i pristup rezervnim dijelovima.

Veliko olakšanje

'To će biti veliko olakšanje za kupce, jer će moći sami kupiti dijelove rezervne, zamjenske, rabljene, isto tako će biti olakšanje za one koji želi zamijeniti postojeće dijelove u kućanskim aparatima u neovlaštenim servisima', navodi Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore.

Popravak se ne smije odbiti samo zato što je robu već popravljao netko drugi, primjerice neovlašteni serviser ili sam potrošač. Do sada je to uglavnom bila velika borba u kojoj su pobjeđivali i veliki i mali trgovci.

