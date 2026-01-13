Nutricionist Sebastijan Orlić o zdravoj prehrani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Je li sve što smo mislili o hrani posljednjih 40 godina pogrešno? Pitaju se mnogi nakon što je američka administracija objavila novu piramidu prehrane.

Prema staroj, treba jesti najviše žitarica, riže, tjestenine, onda slijedi voće i povrće, tek nakon toga meso, riba, mliječni proizvodi, jaja. E pa, nova izgleda obrnuto. Na samom vrhu su crveno meso, meso peradi, sir, jaja, mliječni proizvodi, zdrave masti. Pa i povrće. Prema sredini piramide sada je voće. Na dnu su cjelovite žitarice. Nova piramida prioritet daje proteinima i neprerađenim proizvodima.

"Danas naša vlada objavljuje rat dodanom šećeru. Visoko prerađena hrana puna aditiva, dodanog šećera i viška soli šteti zdravlju i treba je izbjegavati. Kao ministar zdravstva i socijalnih usluga, moja poruka je jasna - jedite pravu hranu", poručio je Robert F. Kennedy Jr., ministar zdravstva SAD-a.

Što je prava hrana i čega stvarno treba jesti najviše, umjesto kontroverznog RFK-a, pitali smo nutricionista Sebastijana Orlića.