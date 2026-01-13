Otkrili ste jeste li iznenađeni pojavom svraba, pogledajte odgovore

STRAH SVE VEĆI /

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježena su dva nova slučaja svraba. Zaraženo je dvoje odraslih, ali ovi slučajevi nisu povezani sa slučajem svraba u dječjem vrtiću prijavljenim prije dva dana

O šugi u Dubrovniku smo pitali i vas: 'Jeste li iznenađeni pojavom svraba, bolesti koja se brzo širi?' U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Ivica Sarić smatra: "Kakvo je stanje i nisam." Ivan kaže: "Sve manjim (neredovitim) korištenjem "preskupih" sredstava za osobnu higijenu, takve bolesti kao svrab i nekoliko sličnih uzimat će sve više maha, nažalost!"

Ivana Matas dodaje: "Ne. U današnje vrijeme može se svašta očekivati da će se pojaviti."

"U zemlju dolazi mnogo ljudi, od kojih na žalost mnogi nemaju higijenske navike.Ne tvrdim da su oni isključivi krivci, ali kod nas svraba i mnogih drugih bolesti gotovo da i nije bilo", kaže Lidija Novak.

Željko Tvrdić piše: "Ne čudi me jer je u Dubrovniku veliki protok stranaca koji sa sobom donesu i različite boleštine. Nisu zaništa stari Dubrovčani imali lazarete ali mi ne učimo iz povijesti koja je učiteljica života."

"Pa naravno da smo iznenađeni! U gradu gdje kava košta kao manji servis automobila, čovjek bi barem očekivao da su i nametnici 'premium' klase. Izgleda da je šuga jedina stvar u Dubrovniku koja je još uvijek besplatna i dostupna svima, a ne samo onima s dubokim džepom", tvrdi Marijana Pelin.