Inspektori otkrili koliko trgovaca ne poštuju ograničene cijene

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PORAZNI REZULTATI /

Trgovci ne poštuju ograničene cijene, otkrili su to inspektori koji su češljali tisuće trgovina i provjeravali cijene proizvoda koje su ograničene Vladinom odlukom.

Čak svaki četvrti trgovac bio je u prekršaju, a što je sve Državni inspektorat zatekao u trgovinama istražio je RTL Danas.

Ograničene cijene samo u teoriji, ali ne i u košarici. Svaki četvrti trgovac kojeg su inspektori posjetili od veljače prošle godine, do kraja prošlog tjedna - bio je u prekrašaju.