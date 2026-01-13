Nećete čistiti snijeg? Platit ćete kaznu! Evo što su nam otkrili komunalni redari...

'STIŽU POZIVI GRAĐANIMA' /

U Zagrebu i dalje problemi zbog snijega i leda. Građani su dobili više od 400 upozorenja zbog neočišćenih pločnika i prilaza. Svima koji se na njih ogluše - slijede kazne.

Zaleđeni i neočišćeni prilazi najvećoj zagrebačkoj stambenoj zgradi, Mamutici, pretvorena su u klizališta. Čekaonice hitnog prijema zagrebačke Traume zato su danima pune. Zbog lomova u tjedan dana opeirano je gotovo 100 pacijenata. Mnogi strahuju od svakog koraka.

U nekim dijelovima grada situacija je toliko kritična da je gotovo nemoguće izbjeći led pa se ljudi snalaze kako god znaju i umiju. Jedino što brojni građani izbjegavaju je obveza čišćenja snijega i leda. Zato oko 60 zagrebačkih komunalnih redara nadzire gdje je čisto, a gdje nije. Izdano je više od 400 upozorenja.

"Idemo ka tome da će najvjerojatnije u 20 slučajeva doći do sankcioniranja. Trenutačno smo u fazi dokazivanja postupka odnosno pozivanja stranaka na daljnju obradu", kazao je Željko Renić, pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo Grada Zagreba. Više doznajte u prilogu Lucije Ptičar.