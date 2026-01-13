Dramatično upozorenje mljekara: 'Voda je debelo došla i do ušiju i do nosa’

Crne brojke u domaćem mljekarstvu se nastavljaju.

Iz godine u godinu pada proizvodnja mlijeka, broj krava i farmi malih domaćih proizvođača.

U njihovim udrugama tvrde da je u protekloj godini svoje je farme zatvorilo još 200 mljekara.

Tradicija duga 250 godina

Uzgojem krava i proizvodnjom mlijeka na ovoj farmi obitelj Kruljac bavi se već četvrt stoljeća.

"Krenuli smo skromno 2001 s 12 junica, kao pioniri u ovom poslu, počeli se intenzivno baviti proizvodnjom mlijeka, imali smo puno ljubavi za ovaj posao, puno ambicije", kaže Ivica Kruljac, mljekar iz Vladislavaca.

Vidljivo je da ljubavi ni danas ne manjka, kravama se upravo uređuju papci, svakodnevno im se pruža sve potrebno.

Na farmi je 150 goveda i 70 muznih krava koje dnevno daju oko 1000 litara mlijeka.

No, otkupna cijena od 50-ak euro centi po litri proizvodnju čini neisplativom pa mljekare spašava prerada mlijeka u sir.

"Evo to nam pomaže da nam ostane još uvijek ono što se kaže nos iznad vode, ali voda je debelo došla i do ušiju i do nosa", nadodaje Kruljac.

Maksimalizirali su proizvodnju

Mnogi mljekari više ne mogu izdržati, u njihovim udrugama kažu da ih je samo u prošloj godini 200 zatvorilo svoje farme. Prije pet godina gotovo 450 milijuna litara mlijeka proizvodilo je 4750 proizvođača.

"2024. godine 2674 proizvođača isporučilo je svega 379 milijuna kilograma mlijeka, opstali su samo oni proizvođači, koji su maksimalno racionalizirali svoju proizvodnju", kaže Igor Mikulić, stručni suradnik HGK Županijske komore Osijek.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je sektor mljekarstva u čitavoj Europi suočen s nizom izazova, te da se u Hrvatskoj provode programi obnavljanja i jačanja proizvodnje.

"Ovim programom koji je vrijedan gotovo 600 milijuna eura do 2030. godine želimo zaustaviti negativne trendove, povećati proizvodnju, ojačati naše poljoprivredne proizvođače", kaže Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Spasu i revitalizaciji hrvatskog mljekarstva, tvrdi Ivica – pomoglo bi i sufinanciranje otkupne cijene mlijeka. "Pronaći sredstava da se sufinancira litra mlijeka s nekih pedesetak centi da dođemo tu do nekakvog eura i ja vjerujem kroz 5 godina da bi imali bar 4 ili 5 tisuća proizvođača mlijeka", nadodaje Kruljac.

Mljekari kažu da ulaganja u povećanje broja krava i modernizaciju farmi ima smisla ukoliko će to biti i isplativ posao, no treba što prije preokrenuti trend kako bi proizvodili više od današnjih 40 posto potreba hrvatskog tržišta, a ne na kraju ostali bez domaćeg mlijeka.