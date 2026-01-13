Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

Karlovačka policija dovršila je istragu nad 32-godišnjim Francuzom, koji je tijekom vikenda pobjegao sa Županijskog suda u Karlovcu. Snimka bijega proširila se društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako muškarac gol do pasa bježi od policije dok za sobom vuče plastični stolac.

Incident se dogodio prije dva dana. Muškarac je uhićen zbog krivotvorenja isprave i s već određenim istražnim zatvorom, pobjegao je iz zgrade suda. Potom je s terase kafića uzeo stolac, njime udario policajca u glavu i lakše ga ozlijedio. Francuzu prijeti kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

"Ono što želim ovdje posebno napomenuti da je državljanin Francuske bio cijelo vrijeme u vizualnom kontaktu policijskog službenika, da je u bijegu počinjeno kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi. Nakon počinjenja kaznenog djela francuski državljanin se nastavio kretati u pravcu križanja Smičiklasove i Senjske.

Tom prilikom policijski službenik je procjenio kako uporaba prisile u tom trenutku ne bi bila svrsishodna pa je pozvao pomoć. Nakon što su bili ispunjeni uvjeti za zaštitu građana te je utvrđeno da ne postoji opasnost za policajce i francuskog državljanina, isti je uz uporabu sredstava prisile savladan i spremljen u maricu te predan u karlovački zatvor", kazao je voditelj Službe za javni red i sigurnost PU karlovačke, Jure Pavlinić.

Tko je odgovoran za bijeg?

Bijeg francuskog državljanina sa suda u Karlovcu ponovno je otvorio pitanje odgovornosti, ali i ukazao na niz sustavnih problema u postupanju i nadležnostima sigurnosnih službi. O slučaju i širem kontekstu govorio je dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske Jelenko Krešo u razgovoru s novinarom Borisom Miševićem.

Bijeg se dogodio zbog propusta policije. Iako je u službenom izvješću karlovačke policije navedeno samo da je osoba pobjegla, bez detaljnog opisa okolnosti, RTL Danas doznaje da je bjegunac iskoristio trenutak nepažnje. Propust se dogodio u trenutku kada su policijski službenici drugoj osobi, državljaninu Kosova, stavljali lisice, što je francuski državljanin iskoristio kako bi pobjegao.

Ostaje otvoreno pitanje hoće li netko zbog tog propusta snositi sankcije. U ovakvim situacijama policija provodi disciplinske postupke, a tek će se utvrditi je li došlo do konkretne pogreške pojedinca ili propusta u postupanju.

Dodatnu pažnju javnosti privukla je i činjenica da je bjegunac u trenutku bijega bio bez majice. Policajac ga je, naime, prethodno sustigao i poprskao suzavcem, nakon čega je, iziritiran, skinuo odjeću sa sebe.

Pravosudna policija nije sudjelovala

Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske Jelenko Krešo istaknuo je da pravosudna policija u ovom slučaju nije sudjelovala. „Ovdje se desio bijeg sa suda, međutim ne pravosudne policije. Ovdje je osoba bila pod ingerencijom MUP-a. Znači, on je doveden na sud i sud je odredio njemu istražni zatvor.“

Krešo je objasnio da na Županijskom sudu u pravilu dolaze pravosudni policajci iz Remetinca koji osobu prevoze u zatvor, no u ovom slučaju došlo je do preklapanja nadležnosti.

„Ovdje je očito bila stvar da li je zaduženje pravosudnih policajaca, ne znam čega, da je policija trebala sprovesti osobu sa suda u zatvor. I prilikom tog sprovođenja, koliko imamo informaciju, je došlo do toga bijega.“

Prema Kreši, temeljni problem leži u nejasno definiranim ovlastima. „Ovdje imamo jednu zakonodavnu situaciju gdje se isprepleću ovlasti pravosudnog policajca i ovlasti policajca. Zakonski se isprepleću.“

Posebno je naglasio da pravosudni policajci često ne reagiraju jer – nemaju ovlasti. „Netko će sad reći zašto pravosudni policajac nije reagirao. Zato što nema ovlasti. Nas ovlasti sputavaju u našem radu svakodnevno.“

Dodao je i što bi se dogodilo da su ipak reagirali. „Da je pravosudni policajac reagirao i prilikom sprječavanja bijega, da se osoba ozlijedila, onda bi pravosudni policajac odgovarao zašto je to napravio. A sad kad nije reagirao, onda se postavlja pitanje zašto nije reagirao.“

Jedno od spornih pitanja su i lisice. „Zakon kaže ostavljanje lisica kada treba, kada ne treba. I zašto to nije baš onako strogo definirano? To može biti neki sustavni problem koji se treba adresirati za budućnost.“ Kako kaže, pravilnici su često formulirani tako da se odgovornost prebacuje. „Postoji mogućnost stavljanja lisica. Ili je mogućnost, ili je obaveza stavljanja lisica.“

Nedostatak pravosudnih policajaca

Krešo je otvoreno govorio i o problemu nedostatka kadra. „Nemate dovoljno pravosudnih policajaca, ni na sudovima, ni u zatvorima. Nešto se zapošljava, a koliko se zapošljava, duplo više odlazi ili u mirovinu ili daje otkaze.“

Zbog toga pravosudni policajci često asistiraju temeljnoj policiji. „Kad su privođenja i dovođenja, vidite i sami da i mi asistiramo policiji. A onda dobivamo pitanje zašto smo mi tu. Ne slikam se ja da se slikam, već dajem policajcu ispomoć.“

No i to nosi rizik. „Da se u toj situaciji nešto desi, ja mogu odgovarati zašto sam ja bio tu, a nisam smio biti.“

Iz Ministarstva pravosuđa poručili su da je trenutno zaposleno 1680 pravosudnih policajaca te da su natječaji za zapošljavanje novih u tijeku. U posljednjem razdoblju zaposleno ih je oko 300.