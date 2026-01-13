Policija se oglasila o bijegu golog muškarca u Karlovcu, evo tko je on

Policijski službenici Policijske postaje Karlovac s ispostavom Vojnić proveli su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim francuskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi te prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, javlja karlovačka policija.

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 32-godišnjak 11. siječnja popodne u Karlovcu tijekom službenog policijskog postupanja u kaznenom predmetu Krivotvorenje isprave u svojstvu uhićenika kojemu je određen istražni zatvor, pobjegao iz zgrade državno-sudbenog tijela, no ubrzo je po policijskim službenicima uhvaćen i predan u istražni zatvor.

Također je utvrđeno da je prilikom bijega počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi na način da je, nakon što je nad istim policijski službenik radi sprječavanja daljnjeg bijega na parkiralištu ugostiteljskog objekta upotrijebio sredstva prisile - raspršivač s nadražujućom tvari jer se oglušio na upozorenja i naredbe policijskog službenika da se zaustavi, s terase ugostiteljskog objekta uzeo plastičnu stolicu kojom je policijskog službenika udario u glavu i pritom ga lakše ozlijedio te nastavio bježati.

Policijski službenici su ga ubrzo sustigli i uz uporabu fizičke snage svladali te mu stavili lisice radi sprječavanja daljnjeg bijega i ozljeđivanja odnosno samoozljeđivanja. U događaju 32-godišnjak nije ozlijeđen", stoji u priopćenju policije.

Brojni prekršaji

Osim toga, utvrđeno je da je prilikom bijega prekršio odredbe prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama jer se tijekom bijega kretao površinama koje nisu namijenjene za kretanje pješaka. Također je utvrđeno da je prilikom bijega svojim inkriminiranim ponašanjem ostvario i obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Zbog osnovane sumnje da je francuski državljanin počinio kazneno djelo Prisila prema službenoj osobi Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu bit će podnesena kaznena prijava, a zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nadležnom sudu bit će podnesen optužni prijedlog.