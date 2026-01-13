Horor u Varaždinu: Potukli su se, pa je jedan bacio drugog kroz prozor?

Na raskrižje Supilove i Zagrebačke ulice u Varaždinu stigli su policija i Hitna pomoć. Jedna je osoba ozlijeđena, a očevid traje, potvrdila je varaždinska policija za 24sata

Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao, a onda je drugoga bacio kroz prozor.

"Ispred prozora Hitna oživljava čovjeka. Svjedoci govore da su se potukli, a jedan je drugoga bacio kroz prozor", priča svjedok.