Spust na granici nemogućeg: Greben širok nekoliko metara i bez prava na pogrešku

nevjerovatno /

U srcu Julijskih Alpa, na prijevoju Sella Nevea u sjeveroistočnoj Italiji, četvorica vrhunskih zimskih sportaša svladala su iznimno zahtjevnu stazu dugu 350 metara, izgrađenu na grebenu širokom svega nekoliko metara. Izazov su prihvatili wakeboard profesionalac i strastveni snowboarder Felix Georgii, aktualni pobjednik Freeride World Toura Max Hitzig, član talijanske olimpijske reprezentacije Ian Matteoli te olimpijac iz 2022. Fabian Bösch. Spust na toj visini bio je test preciznosti, hrabrosti i potpune kontrole.