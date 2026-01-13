Grčki vaterpolisti pobijedili 23-8, evo što to znači za Hrvatsku

Grčka vaterpolska reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 23-8 (7-2, 5-1, 7-2, 4-3) u 2. kolu Europskog prvenstva u Beogradu.

U ovoj skupini je Hrvatska ranije nadigrala Gruziju s 18-7, a u 3. kolu se Hrvatska u četvrtak sastaje upravo s Grcima.

Slovenci su dobar otpor olimpijskim viceprvacima iz Tokija 2021. pružili samo u prvoj četvrtini, a onda su Grci ostatak utakmice dobili s 19-5.

Kod Grka, nositelja srebrne i četiri brončane medalje sa svjetskih prvenstava, koji na ovogodišnjem turniru pokušavaju osvojiti svoju prvu europsku medalju, Stilianos Argiropulos i Dimitrios Nikolaidis postigli su ​​po četiri gola.Enej Potočnik postigao je dva gola za slovensku reprezentaciju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon dva kola skupine B, Hrvatska i Grčka su na vrhu sa po šest bodova, dok su Slovenija i Gruzija bez ijednog. Tri najbolje ekipe iz svake od četiri skupine plasirat će se u glavni dio natjecanja, dok će posljednjeplasirane ekipe igrati u utakmicama za plasman od 13. do 16. mjesta.

Standings provided by Sofascore

Kalkulacije

Ovogodišnje Europsko prvenstvo u Beogradu igra se po novom, izmijenjenom formatu koji donosi značajne promjene. Umjesto klasične nokaut faze s četvrtfinalom, tri prvoplasirane momčadi iz svake od četiri početne skupine prolaze u drugu grupnu fazu. Ondje se formiraju dvije nove skupine sa po šest momčadi, a ključna novost jest da se bodovi iz međusobnih susreta prenose.

To znači da će pobjednik dvoboja između Hrvatske i Grčke u drugi krug ući s maksimalna tri boda prednosti u odnosu na svog izravnog konkurenta, dok će poraženi krenuti s nulom. Trećeplasirana momčad, a to će biti pobjednik dvoboja Gruzije i Slovenije, također prolazi dalje, ali bez prenesenih bodova protiv najjačih suparnika. Ovaj sustav nagrađuje kontinuitet i smanjuje mogućnost iznenađenja, jer jedna loša utakmica u četvrtfinalu više ne znači kraj nadanja za medalju. Istovremeno, svaki bod i svaki gol u prvoj fazi postaju iznimno važni za konačni plasman.

Kalkulacije su jasne: samo pobjeda osigurava vrh

Uoči posljednjeg kola situacija u skupini B potpuno je čista. I Hrvatska i Grčka imaju po šest bodova, no Grci su na prvom mjestu zbog bolje gol-razlike (+29 u odnosu na hrvatskih +27). To u praksi znači da je kalkulacija za Barakude vrlo jednostavna: za osvajanje prvog mjesta potrebna im je isključivo pobjeda. U slučaju neriješenog rezultata, Grčka bi zadržala vodeću poziciju i tako prenijela ključan bod u sljedeću fazu.

Zbog toga će utakmica, koja je na rasporedu u četvrtak, 15. siječnja, s početkom u 20:30 sati, imati težinu finala. Pobjeda ne donosi samo prestiž, već i opipljivu prednost na putu prema polufinalu, koje će izboriti dvije najbolje momčadi iz novonastale skupine F.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Modrić ostati u Milanu? Klub oduševljen kapetanovim igrama