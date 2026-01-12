Tucak nam je obećao borbu u Beogradu, a sve je počelo ekskluzivom koja je potresla Hrvatsku

Prošli tjedan obilovao je sportskim događajima, a sve ste mogli pratiti na portalu Net.hr. Spremamo se za rukometnu groznicu, ekskluzivno smo doznali stvari iz izvora bliskih Marijanu Kustiću, te imali niz intervjua s proslavljenim sportašima.

Svega se prisjećamo u standardnoj rubrici ponedjeljkom, Ako ste propustili.

Doznali smo što će biti sa Svetinom

Tjedan smo započeli ekskluzivom oko Tomislava Svetine i njegove pozicije u nogometnom savezu nakon što se potajno nalazio s Božidarom Šikićem, Nevenom Šprajcerom i Zdravkom Mamićem. Iz krugova bliskih predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću portal Net.hr doznao je kako je Tomislavu Svetini ostavljen prostor da se sam povuče s pozicije glavnog tajnika HNS-a, kao što su to napravili Bruno Marić i spomenuti Neven Šprajcer, ali da će u suprotnom sve to završiti na glasanju na Izvršnom odboru, gdje će se glasati o povjerenju Tomislavu Svetini kao glavnom tajniku i nikakve šanse nema, tvrdi nam izvor, da Svetina to "preživi". Ako se to dogodi, Svetina bi trebao biti smijenjen s pozicije glavnog tajnika HNS-a...

Svetina je u telefonskom razgovoru RTL-ovoj reporterki Ivani Ivandi Rožić kazao, on tvrdi, kako mu nitko nije ponudio nikakve dvije opcije, iako naše informacije govore drugačije. Isto tako, poručio je kako je u Hercegovini bio s obitelji i prijateljima, a kako je Zdravka Mamića tamo samo pozdravio.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

"Da on po svoje mišljenje ne ide u Međugorje. Međutim evo vidimo osam godina nakon snimljen je s bjeguncem hrvatskog pravosuđa - Zdravkom Mamićem. On tvrdi da mu je to namješteno, da je slučajan da njegov susret s gospodinom Mamićem nije dogovoren. Prema izvorima portala Net.hr i ono što portal Net.hr doznaje je da njegov susret nije bio slučajan. Meni to što on tvrdi da je sve namješteno u razini 8.b", kazao je naš Silvijo Maksan u RTL-u Danas.

U Karijeri nakon karijere, Silvijev gost bio je Dino Belošević, bivši svjetski amaterski prvak u kikboksu, danas doktor znanosti i autor knjige "Kickboxing Teorija i praksa". Dino danas ima tri posla, a o svemu čitajte OVDJE.

Spremni smo za rukometnu groznicu

Veselin Vujović, poznati rukometni stručnjak za naš je portal analizirao šanse hrvatske reprezentacije na nadolazećem Europskom prvenstvu.

"Mislim da su Hrvatska i Njemačka u drugoj grupi favorita za osvajanje medalja. Prije svih tu su skandinavske zemlje jer igraju doma i Francuska. Moguće je da iznenade i reprezentacije poput Portugala, koja s braćom Costa izgleda odlično, ali Nijemce, iskreno, ne očekujem u borbi za medalju. Što se tiče Švedske s kojom Hrvatska igra posljednju utakmicu u prvoj fazi turnira u skupini E, Šveđani su jedna rukometna reprezentacija labilnog karaktera. Dakle, imaju izuzetne igrače, kvalitetu, jednom su se poskliznuli organizirajući veliko natjecanje kod njih doma. Mislim da će sad to puno ozbiljnije izgledati i Skandinavci su jedan nivo, tako mi se čini, tako to ja vidim, nivo više od ostalih, zajedno s Francuzima", procjenjuje Vujović, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Vujović je dao i svoj komentar na pripremnu utakmicu s Njemačkom u Zagrebu.

"Vaši reprezentativci su se utrkivali tko će prije da šutne izvana. Nitko nije preuzeo odgovornost kad se utakmica lomila. To se ne smije događati. Sve je to meni bilo šutnem pa daj Bože da uđe. Ta šansa se mora odraditi po onoj taktici tko šutne, umrla mu majka. Mi smo tako to govorili prije, kad smo mi stari igrali. Nekad se to tako govorilo. Mora se doći do stopostotne prilike, a put izvana s deset metara nitko ne može nazvati stopostotnom šansom. To je nešto što Hrvatska treba popraviti i na čemu će se morati raditi. Hrvatska mora bolje znati rješavati tri-četiri zadnja napada. Ima vremena da se oko toga radi i da se to popravi", secirao je Vujović, a sve pročitajte OVDJE.

Blaženko Lacković, legendarni hrvatski šuter, također nam je dao svoje viđenje pripremne utakmice. "Sigurno je to da je 5-1 obrana opcija Hrvatske u rukometu. Imamo Marka Mamića, imamo Zvonimira Srnu, imamo Davida Mandića, to je stvarno obrana koja može raditi svakom probleme. Golmani jako dobro funkcioniraju u toj obrani. To će sigurno biti naša dobra karta na EP-u. Vidi se kad se digne energije u obrani, da to izgleda puno bolje. Kad je Šušnja ušao, on daje taj neki karakter Hrvatskoj. On diže intenzitet igre, osjeti se to u obrani. Iako su drugi dečki dobro odradili, a to je Hrvatska, to nam treba", rekao je Blaž, a sve čitajte OVDJE.

'Hrvatska ima puno lakši ždrijeb'

Na utakmici Hrvatske i Njemačke u Areni bio je Dominik Franculić, potpisnik ovih redaka, koji je dao svoj komentar utakmice koji možete pročitati OVDJE.

Također, razgovarali smo s Davidom Mandićem koji nam je kazao kako "će biti zahtjevno već u grupi s Nizozemskom, Gruzijom i Švedskom. Nadam se da će svi stići zdravi. Ja sam sada spreman, za razliku od prošlog prvenstva. Jako mi je nedostajalo okupljanje s dečkima. Nadam se da će ostati sve bez ozljeda", a sve pročitajte OVDJE.

Dobili smo razgovor i iz suparničkog tabora od ključnog njemačkog igrača Jurija Knorra. "Mislim da Hrvatska ima puno lakši ždrijeb. Europsko prvenstvo je uvijek teže od Svjetskog. Svaka utakmica je kao finale, poraz vas udaljava od polufinala koje je cilj svakoj momčadi u našem dijelu ždrijeba", rekao nam je Knorr, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

O prijašnjim rukometnim ogledima Njemačke i Hrvatske pisao je naš Roko Silov, a taj tekst pročitajte OVDJE.

Nakon druge utakmice Hrvatske i Njemačke, naš Vehmir Džakmić razgovarao je s Ivanom Ninčevićem. "Dagur je čovjek koji donosi dobre odluke u pravo vrijeme. Siguran sam da ne želi sve otkriti sada u pripremnom razdoblju već čuva nešto i za samo prvenstvo. Siguran sam da oni vježbaju 5-1 i siguran sam da će ga na prvenstvu igrati puno više nego što ga sada igraju", rekao je bivši reprezentativac, a cijeli razgovor čitajte OVDJE.

Intervju nam je nakon poraza od Njemačke u Hannoveru dao i Jakov Gojun. "Mislim da Dagur tu sigurno neke stvari nije htio otkrivati za prvenstvo. Mi svi znamo da je naš forte ta 5-1 obrana koju smo igrali samo zadnjih desetak minuta. Lani smo na prvenstvu s njom osvojili medalju, tako da Dagur ima neke svoje taktičke varijante. Drago mi je da su svi igrači dobili minutažu. Sigurno ih želi dovesti u natjecateljsku formu. Imamo do turnira još par dana za popraviti stvari", kazao je Jakov, a sve pročitajte OVDJE.

'Borit ćemo se kao lavovi'

S Europskim prvenstvom krenuli su vaterpolisti, a tri dana uoči prvenstva Ivica Tucak dao je intervju za naš portal. "Mi ćemo, kao i uvijek do sada, dati sve od sebe. Ponosno ćemo nositi grb na svom srcu, ponosno ćemo slušati hrvatsku himnu i borit ćemo se. Što nam dragi Bog da, ali budite sigurni da ćemo dati zadnji atom snage za Hrvatsku i da ćemo se boriti kao lavovi", najavio je Tucak, a cijeli je razgovor OVDJE.

Hrvatska je u prvoj utakmici s lakoćom svladala Sloveniju, a nakon utakmice Maj Gašparac je razgovarao s Igorom Hinićem. "Ogromna razlika u kvaliteti je stvarno bila očita, ali važno je da se od početka krene s maksimalnom koncentracijom. Bila je to dobra utakmica za otvaranje turnira i ništa više od toga", kazao je Hinić, a cijeli je razgovor OVDJE.

Pisali smo i o nogometnoj reprezentaciji. Kako bi Hrvatska mogla bez Gvardiola i Kovačića pisao je Roko Silov, a tu analizu pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Šola rekao o reprezentaciji ono što smo svi htjeli čuti