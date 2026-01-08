FREEMAIL
KRILO VELIKOG SRCA /

Važan adut nakon poraza od Njemačke: 'Ovo je bio glavni naš problem protiv Njemačke'

Foto: Goran Stanzl/pixsell

David Mandić za Net.hr nakon poraza od Njemačke

8.1.2026.
22:48
Dominik Franculić
Goran Stanzl/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija u zagrebačkoj Areni izgubila je od Njemačke 32:29 u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo 2026.

Bila je to utakmica puna oscilacija gdje smo vidjeli i dobre i loše stvari na obje strane lopte, a s time se slaže i lijevo krilo naše reprezentacije David Mandić. "To je normalno u prijateljskoj utakmici, trener je rotirao, svi su dobili priliku. Sigurno možemo bolje, analizirat ćemo naše loše stvari poboljšavati ih", rekao je David nakon utakmice za Net.hr.

Što je nedostajalo najviše danas?

"Po meni, trčanje nazad, to je segment koji je bio loš, ali pripisat ćemo to prijateljskoj utakmici i pokušati se što više poboljšati", kratko je Mandić secirao glavni problem.

Što želimo dobiti u Hannoveru?

"Uvijek idemo po pobjedu, naravno, a želimo i poboljšati stvari koje nisu danas funkcionirale. Njemačka je odlična ekipa, idemo odigrati bolje u Hannoveru, poboljšati neke stvari i idemo igrati sve bolje i tako spremno doći na Europsko prvenstvo".

Svaki ljubitelj rukometa u Hrvatskoj može pratiti sve utakmice prvenstva jer prava prijenosa drži RTL, uključujući i sve susrete hrvatske reprezentacije - uživo na televiziji i platformi VOYO. Također, tekstualni prijenos svih utakmica Hrvatske možete pratiti na portalu Net.hr. 

Ždrijeb? Imali smo sreće?

"Istina je da smo imali sreće, ali Europsko je jako teško i dug je put. Već će biti zahtjevno u grupi s Nizozemskom, Gruzijom i Švedskom. Nadam se da će svi stići zdravi. Ja sam sada spremna, za razliku od prošlog prvenstva. Jako mi je nedostajalo okupljanje s dečkima. Nadam se da će ostati sve bez ozljeda", zaključio je Mandić.

David MandićRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
