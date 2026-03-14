Traje velika rasprava o sudbini Poljuda, inženjer: 'To se može sanirati vrlo jednostavno i vrlo brzo'

OBNOVA ILI RUŠENJE? /

U Splitu ne prestaje rasprava o sudbini kultnog stadiona Poljud i tome hoće li u obnovu ili rušenje. O tome su danas raspravljali stručnjaci koji su govorili o trenutnom stanju stadiona, ali i o njegovoj budućnosti.

Burna tema o kojoj svi imaju stav na javnoj tribini okupila je stručnjake iz svih resora. "On za Split znači jako puno. On je mjesto identiteta, kolektivnih sjećanja i zaštićeni spomenik kulture. On nije zamjenjivo mjesto, nije ga moguće lako zamijeniti", kazala je sociologinja Inga Tomi Koludrović.

Četiri sata raspravljalo se o mogućim ishodima, a prezentiralo se i trenutno stanje stadiona.

"Stadion zadovoljava pouzdanost i na potrese i na vjetrove. Ima slabe točke, a to je zamor materijala. Najprije na vijcima. Ustanovili smo da su neki već otišli, ali još ne narušavaju mehaničku otpornost", tvrdi Ante Mihanović, arhitekt i jedan od projektanata Poljuda.

"Odvojio bih armirano betonske konstrukcije, a to je školjka stadiona s prijelaznim mostovima i objektima i nasipima. To se može sanirati vrlo jednostavno i vrlo brzo", kazao je Bernardin Peroš, glavni nadzorni inženjer pri gradnji Poljuda.