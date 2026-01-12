Legendarno krilo bez dlake na jeziku: 'Imamo sve, ali jedna stvar me brine'

U posljednjem pripremnom susretu uoči start Europskog prvenstva, hrvatska muška rukometna reprezentacija je na gostovanju u Hannoveru izgubila od Njemačke sa 27-33 (12-16), a mi smo razgovarali s Ivanom Ninčevićem, Zadraninom s pozicije lijevog krila koji je ostao je upamćen u hrvatkom rukometu po iznimnoj borbenosti.

Svoju karijeru započeo je u rodnom Zadru, no najveće klupske uspjehe postigao je u dresu RK Zagreba, s kojim je osvojio pet uzastopnih naslova prvaka i pet kupova. Kasnije je igrao u jakim europskim ligama za klubove poput njemačkog Füchse Berlina i turskog Beşiktaşa. Kao član hrvatske reprezentacije osvojio je niz medalja, a najsjajnije odličje je bronca s Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. U kolekciji ima i svjetsko srebro (2009.) te bronce sa Svjetskog prvenstva (2013.) i Europskog prvenstva (2012.).

Kako ste vi vidjeli utakmicu u Hannoveru?

"Vidi se da je to pripremna utakmica, znači puno rotiranja i svega... Imali smo problema s realizacijom, to je bilo neminovno. Radili smo mi te akcije, ali Wolff je branio odlično i to je utjecalo i na njihove lake golove u polukontrama i kontrama. Ja bih rekao da je danas bilo puno bolje to vraćanje nego u prvoj utakmici. Wolff je bio na zadatku i to je ta razlika koja se vidjela na rezultatu."

Je li se napredovalo u toj tranziciji i vraćanju?

"I dalje postoji taj problem s vraćanjem, ali mislim da je to zbog rotacija i uigranosti. Imamo neku sreću da igramo prvo s Gruzijom, pa s Nizozemskom pa tek onda ide ta utakmice sa Švedskom. Dagur je to danas sve rotirao da vidi tko je raspoložen, mislim da ima dosta mjesta za napredak. Meni rezultatski ovo nije bitno, svi te pripremne utakmice igraju s pola gasa, da se nitko ne ozlijedi."

Novi igrači koji su ušli na poluvremenu su na brzo vratili u rezultatski egal...

"U drugom poluvremenu je Njemačka napravili nekoliko tehničkih pogrešaka, mi smo to odmah kaznili. Radili smo i mi dosta tehničkih pogrešaka. Ako se na tome poradi, bit ćemo u rangu reprezentacija koje su u vrhu."

Kako komentirate to da se za 5-1 obranu izbornik odlučio tek za kraj utakmice?

"Dagur je čovjek koji donosi dobre odluke u pravo vrijeme. Siguran sam da ne želi sve otkriti sada u pripremnom razdoblju već čuva nešto i za samo prvenstvo. Siguran sam da oni vježbaju 5-1 i siguran sam da će ga na prvenstvu igrati puno više nego što ga sada igraju."

Kao krilni igrač, kako ste vidjeli naše Mandića i Šoštarića te Glavaša i Jelinića?

"Mi imamo strašne opcije što se tiče krila. Od njih četvero ne možeš istaknuti nikoga, možda samo za Šoštarića možeš reći da je najbolji realizator. Imamo Mandića i Jelinića koji igraju halfa i mogu pokrivati sve u obrani. Mislim da su nama krila najmanji problem, ali jedna stvar me ipak muči. Prije su u reprezentaciji ta krila spajali s predzadnjim igračem u obrani, vizualno puštali to krilo. Treba puštati krila da pucaju. Šoštarić bi to mogao puno više raditi. Kod Line je to bilo puno drugačije, u Dagurovoj reprezentaciji to baš i nije slučaj. Eto, to je moj skromno mišljenje."

Prognoza za prvenstvo?

"To je turnir, sve je moguće. Jedna luda noć Kuzmanovića ili Mandića ti znači da možeš dobiti svakoga, pa i tu Dansku. Švedska je najteža utakmica, i trebamo ići korak po korak. Tu su dečki igrali savršeno pred domaćom publikom. Imamo sve rekao bih, fali nam samo jedan jaki vanjski šuter. Ali, svake godine nam nešto nedostaje, pa smo ipak mi viceprvaci svijeta..."

