Hrvatska i Njemačka imaju povijest: Bole ih i danas posebno dva poraza

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20.30 igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Njemačke. Utakmica je to koja bi trebala poslužiti kao priprema za Europsko prvenstvo koje se igra u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj, koje ćete moći gledati na RTL-u, a koje Hrvatska otvara protiv Gruzije 17. siječnja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hrvatska i Njemačka stari su znanci. S ovom reprezentacijom odigrali smo nekoliko velikih utakmica, počevši od 1994. i utakmice u portugalskoj Almadi. Tada je Hrvatska u grupnoj fazi slavila 24-22, a junak utakmice bio je Patrik Čavar sa šest pogodaka. Njemu su se pridružili Zlatko Saračević i Irfan Smajlagić s po pet pogodaka te Iztok Puc s četiri. Po jedan pogodak postigli su Franović, Gudelj, Kljaić i Tomljanović u utakmici koja je Hrvatsku gurnula korak bliže prolasku skupine. To se na kraju i obistinilo te su se naši rukometaši iz Portugala vratili s broncom.

Hrvatska se s Njemačkom sastala i dvije godine kasnije, kada su na Europskom prvenstvu u Španjolskoj naši reprezentativci slavili 26-21 u utakmici u kojoj je Čavar opet bio heroj, ovaj put s osam pogodaka. Zabijali su još Saračević (6), Smajlagić (4) i Alvaro Načinović (3), a tri pogotka postigao je i Goran Perkovac, dok su po jedan postigli Kljaić i Goluža.

Novi susret bio je 2000. u Zagrebu. Hrvatska je bila domaćin i ispala u grupnoj fazi, ali je protiv Njemačke ipak uspjela stići do pobjede. Naša je reprezentacija slavila 21:20, Saračević je zabio sedam pogodaka, a Venio Losert imao je čak 13 obrana.

UTAKMICU HRVATSKA-NJEMAČKA MOŽETE GLEDATI NA RTL-U ILI PLATFORMI VOYO OD 20.25, A MOŽETE JU PRATITI I PUTEM TEKSTUALNOG PRIJENOSA UŽIVO NA PORTALU NET.HR. PRIJE UTAKMICE GLEDAJTE EMISIJU 'VRIJEME JE ZA RUKOMET' KOJA JE NA RASPOREDU U 19:55, A MOŽETE JU GLEDAT NA RTL-U ILI PLATFORMI VOYO.

Tuga pa sreća

Do svojih prvih bodova protiv Hrvatske Njemačka je stigla 25. siječnja 2001. na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Ondje su reprezentativci Njemačke na poluvremenu vodili 13-12, da bi utakmica na kraju završila 23-23. Najbolji u hrvatskim redovima bio je Petar Metličić, koji je postigao osam pogodaka, a značajan su doprinos dali i Čavar i Kljaić s po četiri pogotka. Uslijedilo je Europsko prvenstvo 2002., u kojem je Njemačka slavila 26-21, a Hrvatska ispala s turnira bez ijednog boda, pa dvije najsvjetlije točke za hrvatsku reprezentaciju.

Baš kao i u prvom međusobnom susretu 1994., i 2003. Portugal je bio sretan za Hrvatsku, a nesretan za Njemačku. Ovog puta nismo se sastali u grupnoj fazi, već u finalu, u kojem je Hrvatska slavila 34-31 i postala prvak svijeta po prvi put u svojoj povijesti. U velikom finalu Mirza Džomba postigao je osam pogodaka, što ga je dovelo do All-Star momčadi prvenstva, a Ivano Balić se s četiri pogotka predstavio svijetu. Četiri pogotka postigao je i Metličić, kao i Renato Sulić i Blaženko Lacković. U utakmici koja je Hrvatskoj donijela svjetski tron golove su postizali još i Goluža (3), Božidar Jović (3) i Nikša Kaleb (2). Jedan pogodak za Hrvatsku u velikom finalu postigli su i Tonči Valčić te Davor Dominiković. Zanimljivost ove utakmice je i to da su izabranici Line Červara imali čak triput manje sedmeraca (tri naprema devet), kao i da su više nego dvostruko dulje igrali s igračem manje (14 minuta isključenja za Hrvatsku naprema šest minuta za Njemačku).

SVE O EUROPSKOM PRVENSTVU U RUKOMETU 2026. ČITAJTE NA NET.HR-U.

Godinu dana kasnije, nakon velikog trijumfa, Njemačka je imala priliku za osvetu. Bio je to sukob dviju reprezentacija koje su iz utakmice u utakmicu dokazivale da su dvije najbolje rukometne momčadi na svijetu, a kao i 2003., i 2004. Hrvatska je na kraju bila bolja. Junak pobjede 26-24 opet je bio Džomba, koji je “Švabama” utrpao osam pogodaka pred 35 tisuća gledatelja u grčkoj Helliniko Olympic Indoor Areni. U utakmici u kojoj je njemačka obrana bila standardno čvrsta, sjajni Džomba i legendarni Balić uspjeli su pronaći način da je otključaju, dok su Špoljarić i Dominiković, kao i Šola i Losert, zatvorili sve što se dalo zatvoriti. U utakmici u kojoj su Nijemci vodili sve do 55. minute naši su reprezentativci pokazali želju, zrelost i vještinu te su osvojili drugi svjetski tron u godinu dana i svrstali se među besmrtne, među legende.

Foto: Jens Wolf/dpa/profimedia

“Pakleni”, kako su se naši reprezentativci zvali od 2003., već su 2005. igrali sljedeću utakmicu s Njemačkom. Tada je Hrvatska u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Tunisu pobijedila Njemačku 29-26. Hrvatsku su u napadu predvodili Džomba s 10 i Lacković s 11 golova, dok je u obrani Vlado Šola imao 13 obrana. Tom je pobjedom Hrvatska potvrdila prolazak skupine, nakon čega je pobijedila Francusku 35:32 u polufinalu i došla do finala, u kojem je izgubila od Španjolaca 40-34.

Nova vremena

Od 2005. i utakmice koja nam je omogućila srebro do sljedećeg dvoboja “Paklenih” i Njemačke prošlo je deset godina i dosta se toga promijenilo. Brojni su se igrači koji su Njemačkoj stvarali velike probleme umirovili, došli su neki novi, a “Pakleni” su postali “Kauboji”. Taj se susret napokon dogodio 2015. na Svjetskom prvenstvu u Dohi, u kojem su se Hrvatska i Njemačka našle na istoj strani ždrijeba u četvrtfinalu. Hrvatska je morala pobijediti Poljsku, a Njemačka domaćina Katar i sastali bi se u polufinalu. No obje su reprezentacije kiksale pa su se, umjesto u polufinalu, našle u utakmici za poredak od petog do osmog mjesta, a bolji su bili “Kauboji” rezultatom 28-23. Hrvatsku je do pobjede predvodio Manuel Štrlek s osam pogodaka, a zanimljivo je kako je na klupi Njemačke u tom trenutku sjedio sadašnji izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson.

SVE O HRVATSKOJ RUKOMETNOJ REPREZENTACIJI ČITAJTE NA PORTALU NET.HR

Hrvatska i Njemačka sastale su se i 2017., kada je Njemačka u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva slavila 28-21. Bila je to utakmica zadnjeg kola grupne faze, obje su reprezentacije već potvrdile svoje mjesto među dvije najbolje u skupini C, a za Hrvatsku su Luka Stepančić i Manuel Štrlek zabili po pet golova. Hrvatska se ipak “zadnja smijala”, doduše kroz plač, budući da je stigla do polufinala turnira u Francuskoj, koji je završila kao četvrta momčad svijeta. Nakon Svjetskog 2017. slijedio je poraz 21-22 u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2019. u Danskoj i Njemačkoj te prijateljske utakmice iste godine, u kojima je Hrvatska doživjela drugi (25-26) i treći (24-23) poraz od Njemačke u 2019.

Više je sreće bilo 2020., kada je Hrvatska na Europskom prvenstvu u Austriji, Norveškoj i Švedskoj naišla na Njemačku u grupnoj fazi te slavila 25-24 i, kako se kasnije pokazalo, izborila polufinale. Do pobjede nas je vodio Igor Karačić, koji je proglašen igračem utakmice sa sedam pogodaka, a Hrvatska je nakon toga uzela europsko srebro – opet izgubivši u finalu od Španjolske (22-20), baš kao i petnaest godina ranije. Hrvatska i Njemačka sastale su se i 2024., kada je Hrvatska slavila u nebitnoj utakmici zadnjeg kola grupne faze 30:24. Sudbina naše reprezentacije već je bila zapečaćena, a do pobjede nas je predvodio Karačić sa šest pogodaka. Četiri su postigli Klarica i Duvnjak, a zabijali su još Glavaš (3), Jelinić (2), Kušan (1) i Cindrić (1). Iste smo godine protiv Njemačke igrali još dvije utakmice – jednu u kvalifikacijama za Olimpijske igre i jednu na samim Olimpijskim igrama.

Hrvatska je u kvalifikacijama slavila 33-30, a osam pogodaka u pobjedi u Hannoveru postigao je Ivan Martinović. Hrvatska je već nakon 15 minuta vodila 9-4, a nakon 20 minuta 11-5 te se na poluvrijeme otišlo s vodstvom 16-10. U utakmici je briljirao Dominik Kuzmanović, koji je svojim obranama izluđivao Nijemce, a to je bila samo najava onoga što nas je čekalo u srpnju, kada je Hrvatska na Olimpijskim igrama u Parizu slavila 31-26. Martinović je postigao devet pogodaka, po pet su dodali kapetan na odlasku Domagoj Duvnjak, Mario Šoštarić i Luka Cindrić. Četiri je puta poentirao Lovro Mihić, a jednom Veron Načinović, Marin Šipić i Zvonimir Srna. Nažalost, ta pobjeda nije bila dovoljna te je Hrvatska ispala s Olimpijskih igara, na kojima je Njemačka stigla do finala, gdje je izgubila od nepobjedive Danske 39-26.

Hrvatska i Njemačka su, dakle, u svojoj povijesti odigrale 17 utakmica. Hrvatska je slavila u njih 11, Njemačka u 5. Iako ova prijateljska utakmica ne igra nikakvu ulogu za Hrvatsku, ipak se nadamo pobjedi koja bi donijela dodatnu dozu samopouzdanja uoči bitnog Europskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni