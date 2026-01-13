Layecova analiza suđenja u HNL-u: Svaka peta odluka bila je kriva, broj velikih pogrešaka raste

Šef Sudačke komisije Bertrand Layec i njegovi suradnici objavili su analizu suđenja u prvom dijelu sezone SHNL-a, prenosi službena stranica HNS-a.

Suci elitne skupine okupljaju se na seminaru u Medulinu u sklopu priprema za nastavak HNL-a i za analizu rada sudaca tijekom prvih 18. kola te za "dodatno učvršćivanje očekivanih tehničkih standarda".

Komisija zadovoljna unatoč brojkama

Sudačka komisija pod vodstvom francuskog stručnjaka Layeca obradila je ukupno 599 ključnih situacija s terena. One su podijeljene u dvije kategorije: 406 situacija vezanih uz disciplinske mjere (žute kartone) te 193 ključne odluke koje izravno utječu na ishod utakmice, poput isključenja, pogodaka, zaleđa i kaznenih udaraca.

Unatoč službenoj ocjeni o "generalnom zadovoljstvu", statistika pokazuje da je bilo značajnog prostora za napredak. Od 406 odluka o dodjeli žutog kartona, čak 73 nisu zadovoljile postavljene kriterije, što znači da je svaka šesta opomena bila pogrešno procijenjena. Ipak, ono što najviše brine su pogreške u ključnim trenucima utakmica.

Alarmantna statistika: Gotovo 50 krivih ključnih odluka

Analiza je pokazala da od 193 ključne odluke, suci na terenu pogriješili su u njih 49, prije nego što je u nekim situacijama intervenirala video tehnologija. Najveći broj pogrešaka, čak 21, zabilježen je kod dosuđivanja ili nedosuđivanja kaznenih udaraca, što potvrđuje da je upravo procjena prekršaja u šesnaestercu i dalje najveći izazov za hrvatske suce.

Nadalje, zabilježeno je 13 pogrešnih procjena kod situacija za isključenje, deset netočnih odluka vezanih uz zaleđe te pet pogrešaka kod situacija koje su prethodile pogocima. VAR tehnologija odigrala je ključnu ulogu u ispravljanju nepravdi na terenu te je uspješno intervenirala i promijenila prvotnu sudačku odluku u 37 navrata. Unatoč tome, ostalo je 12 velikih pogrešaka koje VAR nije ispravio, a koje su izravno utjecale na utakmice.

Broj "velikih pogrešaka" u porastu

Posebno je zabrinjavajuć podatak o broju takozvanih "velikih pogrešaka" koje su promakle i glavnom sucu i VAR sobi. U jesenskom dijelu sezone zabilježeno ih je ukupno 12 (pet isključenja, jedno zaleđe, jedna situacija vezana uz pogodak i pet kaznenih udaraca), što je osjetan porast u usporedbi s osam takvih pogrešaka tijekom cijele sezone 2024./2025.

Ovaj porast doveo je i do blagog pada u ukupnom postotku ispravnih odluka nakon intervencije VAR-a. Dok je u prošloj sezoni taj postotak iznosio 93,92 %, u aktualnoj je sezoni pao na 93,78 %. Iako se razlika čini minimalnom, ona ukazuje na negativan trend u godini u kojoj klubovi i javnost sve glasnije traže potpunu transparentnost, uključujući i objavu komunikacije iz VAR sobe, što HNS i dalje odbija.

Zabrinjavajući trend na kraju polusezone

Prema službenoj analizi HNS-a, pogreške su bile posebno koncentrirane u dva razdoblja prvenstva, u kolovozu te na samom kraju polusezone u prosincu. Dok je u prvih 15 kola zabilježeno deset pogrešaka (prosječno 0,66 po kolu), u posljednja tri kola (16., 17. i 18.) dogodilo se čak osam sudačkih previda, odnosno 2,7 po kolu. Ovaj nagli skok pogrešaka u završnici jesenskog dijela prvenstva bit će, kako je najavljeno, u središtu rasprava na seminaru u Medulinu.

